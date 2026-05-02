गर्मी में आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ा सकते हैं ये 4 कम देखभाल वाले फूल

फूलों की सुंदरता किसी भी बगीचे को आकर्षक बना देती है। खासकर अगर आप ऐसे फूल चुनते हैं, जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत न हो। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कम देखभाल वाले फूलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं। ये फूल न केवल आपके बगीचे को सुंदर बनाएंगे, बल्कि उन्हें बनाए रखना भी आसान होगा। इन फूलों के जरिए तेज गर्मी में भी आपका बगीचा सुंदर और सुगंधित रहेगा।

#1 गेंदा गेंदा का फूल अपने जीवंत रंगों और लंबे समय तक खिलने वाली खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसे लगाना बहुत आसान होता है और यह गर्मियों में अच्छी तरह से बढ़ता है। गेंदा के पौधे को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती और यह धूप में भी अच्छी तरह बढ़ता है। इसे बस हफ्ते में एक बार पानी दें। यह फूल कीटाणुओं के खिलाफ भी असरदार होता है, जिससे आपके बगीचे में कीड़े-मकोड़े नहीं आते।

#2 गुलाब गुलाब का फूल हमेशा से ही प्यार और सुंदरता का प्रतीक माना जाता रहा है। हालांकि, गुलाब की देखभाल थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि, सही तरीके से की गई देखभाल से यह साल भर खिलता रहता है। गुलाब के पौधे को दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप चाहिए होती है। इसे नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि पौधे की जड़ें गीली न हों। महीने में एक बार खाद डालें और समय-समय पर कटाई-छंटाई करें।

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#3 चमेली चमेली की खुशबू किसी भी बगीचे को महका देती है। इसके सफेद फूलों की मालाएं बहुत ही मनमोहक होती हैं। इसे लगाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करें, ताकि पानी सही से निकल सके। रोजाना सुबह और शाम पानी दें, ताकि पौधा हरा-भरा रहे। महीने में एक बार खाद डालें, ताकि पौधे को जरूरी पोषण मिल सके। समय-समय पर कटाई-छंटाई करें, ताकि पौधा सही आकार में रहे और नई शाखाएं निकल सकें।

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