लद्दाख घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 ऑफबीट जगहों का करें रुख
क्या है खबर?
लद्दाख एक खूबसूरत जगह है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की पहाड़ियां, झीलें और मठ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लद्दाख में कई अनजानी जगहें भी हैं, जहां जाकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। इन जगहों पर जाकर आप लद्दाख की असली खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। आइए लद्दाख की 5 ऑफबीट जगहों के बारे में जानते हैं।
#1
तुर्तुक
तुर्तुक एक छोटा सा गांव है, जो पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सुथरी हवा इसे खास बनाती है। तुर्तुक में बल्टिस्तान समुदाय के लोग रहते हैं, जो अपनी पारंपरिक संस्कृति को बनाए रखते हैं। यहां आप स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं और पारंपरिक हस्तशिल्प देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की पहाड़ियां और नदियां भी देखने लायक हैं।
#2
नुब्रा घाटी
नुब्रा घाटी लद्दाख की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यह घाटी अपनी रेगिस्तानी भूमि और दो-मुंह वाले ऊंटों के लिए मशहूर है। यहां आप सफेद रेत से भरे रेगिस्तान में ऊंट की सवारी कर सकते हैं, जो एक अनोखा अनुभव है। इसके अलावा नुब्रा घाटी में आप स्थानीय गांवों का दौरा कर सकते हैं, जहां आपको वहां की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देखने का मौका मिलेगा।
#3
हेमिस मठ
हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो पहाड़ों के बीच स्थित है। इस मठ में हर साल जून-जुलाई महीने में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग नाचते-गाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह महोत्सव देखने लायक है और पर्यटकों को यहां आने का एक अच्छा कारण देता है। हेमिस मठ की यात्रा आपको लद्दाख की धार्मिक संस्कृति से रूबरू करवा सकती है।
#4
फोटू ला पास
फोटू ला पास लद्दाख का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो दो घाटियों को जोड़ता है। यहां से गुजरते समय आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां देखने को मिलेंगी। इस दर्रे से गुजरना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, क्योंकि यहां की प्राकृतिक सुंदरता अनोखी है। फोटू ला पास पर पहुंचते ही आपको चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देंगे। यह स्थान फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग समान है।
#5
जांस्कर घाटी
जांस्कर घाटी अपनी गहरी घाटियों और ऊंची चोटियों के लिए मशहूर है। यहां ट्रेकिंग करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। जांस्कर नदी इस घाटी से गुजरती हुई इसे और भी खास बनाती है। जांस्कर घाटी में कई छोटे-छोटे गांव भी हैं, जहां आप स्थानीय लोगों की जीवनशैली देख सकते हैं। इन सभी ऑफबीट जगहों पर जाकर आप लद्दाख की असली खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं।