लद्दाख घूमने के लिए ऑफबीट जगहें

लद्दाख घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 ऑफबीट जगहों का करें रुख

लेखन अंजली 11:25 am Jul 10, 202611:25 am

क्या है खबर?

लद्दाख एक खूबसूरत जगह है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की पहाड़ियां, झीलें और मठ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लद्दाख में कई अनजानी जगहें भी हैं, जहां जाकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। इन जगहों पर जाकर आप लद्दाख की असली खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। आइए लद्दाख की 5 ऑफबीट जगहों के बारे में जानते हैं।