कन्याकुमारी की यात्रा करने वाले हैं? यहां के 5 सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों का करें रुख

तमिलनाडु का कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक खूबसूरत शहर है। यह शहर अपने समुद्र तटों, मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां का विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक प्रमुख आकर्षण है, जो समुद्र में स्थित है। इसके अलावा कन्याकुमारी में कई अन्य पर्यटन स्थल भी हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। आइए जानें कि कन्याकुमारी में किन-किन जगहों पर जाना आपके अनुभव को और भी खास बना सकता है।

#1 विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह स्मारक समुद्र के बीचों-बीच स्थित है और इसे देखने के लिए नाव से जाना पड़ता है। यहां पहुंचने पर आपको स्वामी विवेकानंद की मूर्ति और उनके विचारों से प्रेरित होकर बनाई गई संरचनाएं देखने को मिलेंगी। इस स्मारक तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटी-सी नाव यात्रा करनी पड़ती है, जो इस अनुभव को और भी रोमांचक बना देती है।

#2 थिरुवल्लुवर मेमोरियल थिरुवल्लुवर मेमोरियल भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के करीब स्थित है। यह तमिल कवि और विचारक थिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसे सफेद पत्थर से बनाया गया है। इस प्रतिमा के चारों ओर 38 छोटे स्तंभ बनाए गए हैं, जो थिरुवल्लुवर के जीवन के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। यहां आकर आप थिरुवल्लुवर की शिक्षाओं और उनके योगदान को करीब से महसूस कर सकते हैं। यहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

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#3 कन्याकुमारी मंदिर कन्याकुमारी मंदिर देवी कन्याकुमारी को समर्पित एक पुराना मंदिर है, जो समुद्र तट पर स्थित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर का माहौल बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक है, जो इसे और भी खास बनाता है। यहां आकर आप धार्मिक आस्था के साथ-साथ वास्तुकला की सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं।

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#4 गांधी मंडपम गांधी मंडपम उस स्थान पर स्थित है, जहां महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इस मंडप की बनावट बहुत ही अनोखी है, जिसमें चारों ओर से मेहराब बने हुए हैं। यहां आकर आपको महात्मा गांधी की महानता का अहसास होगा और उनकी शिक्षाओं का महत्व समझ में आएगा। मंडप के ऊपर सूरज की किरणें पड़ते ही यह बहुत ही सुंदर दिखता है। यहां का माहौल बहुत ही शांत और प्रेरणादायक है।