बर्फ से ढकी जगह जाने की है योजना? जान लें ये 5 जरूरी बातें

बर्फ से ढकी जगह पर जाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं।

इसके लिए सबसे पहले आपको वहां के मौसम का पूर्वानुमान देखना चाहिए। अगर बर्फबारी हो रही है तो गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। साथ ही अपने साथ ऊनी मफलर, दस्ताने और टोपी लेकर जाएं। यहां तक कि गर्म जूते भी पहनें।

इसके अतिरिक्त अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए नमी देने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।