बर्फ से ढकी जगह जाने की है योजना? जान लें ये 5 जरूरी बातें
क्या है खबर?
बर्फ से ढके पहाड़, शांत झीलें और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कई लोग बर्फ से ढकी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। हालांकि, अगर आप पहली बार किसी बर्फ से ढकी जगह पर घूमने की योजना बना रहे हैं तो इससे पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जो बर्फ से ढकी जगह पर जाने से पहले जानना जरूरी है।
#1
सही समय चुनें
बर्फ से ढकी जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान होता है। इस दौरान आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नोशोइंग जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो बर्फ का पुतला बना सकते हैं या फिर बर्फ के टुकड़ों के साथ खेल सकते हैं।
हालांकि, अगर आप बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं तो इसके लिए सर्दियों के अंत और वसंत के बीच का समय अच्छा है।
#2
सही कपड़े पहनें
बर्फ से ढकी जगह पर जाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं।
इसके लिए सबसे पहले आपको वहां के मौसम का पूर्वानुमान देखना चाहिए। अगर बर्फबारी हो रही है तो गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। साथ ही अपने साथ ऊनी मफलर, दस्ताने और टोपी लेकर जाएं। यहां तक कि गर्म जूते भी पहनें।
इसके अतिरिक्त अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए नमी देने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।
#3
सही गतिविधियों का करें चयन
बर्फ से ढकी जगह पर कई तरह की गतिविधियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन आपको अपनी रुचि के अनुसार ही गतिविधियों का चयन करना चाहिए।
उदाहरण के लिए अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नोशोइंग या बर्फ में मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां आपके लिए बेहतरीन हो सकती हैं, वहीं अगर आप आरामदायक छुट्टी बिताना चाहते हैं तो बर्फ का पुतला बनाएं या फिर बर्फ के टुकड़ों के साथ खेलें।
#4
स्थानीय व्यंजनों का लें मजा
बर्फ से ढकी जगह पर कई तरह के स्थानीय खाने के विकल्प भी मिलते हैं, जिन्हें आपको जरूर आजमाना चाहिए।
उदाहरण के लिए स्वीडन में मिलने वाला स्टफ्ड व्यंजन का स्वाद चख सकते हैं। इसके अलावा आप फिनलैंड का पैनकेक आजमा सकते हैं। इसके साथ ही नॉर्वे में मिलने वाला रसभरी सॉस के साथ चावल के मीठे व्यंजन को भी आजमाएं।
#5
सुरक्षा के लिए बरतें सावधानियां
बर्फ से ढकी जगह पर जाने से पहले सुरक्षा के लिए भी कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है।
उदाहरण के लिए अगर आप स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग जैसी रोमांचक गतिविधि करने वाले हैं तो उसके लिए पहले अभ्यास करें।
इसके अतिरिक्त बर्फ से ढकी जगह पर घूमते समय किसी तरह का नशा न करें क्योंकि इससे आपको ठंड से बचने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही अनजान रास्तों पर जाने से भी बचें।