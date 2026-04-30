गर्मियों के दौरान घूमने की योजना बना रहे हैं? इन 5 जगहों पर जाएं

गर्मियों के दौरान घूमने का मजा ही कुछ अलग है। इस दौरान अगर आप घूमने की योजना बना रहे हैं, तो यह काफी अच्छा है। इससे आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप कम बजट में यात्रा कर सकते हैं।

#1 कसमारिया, हरियाणा हरियाणा में स्थित कसमारिया एक सुंदर जगह है, जहां आप जा सकते हैं। यह जगह अपने प्राकृतिक दृश्यों और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां आप झीलों के किनारे बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं और प्रकृति के करीब आ सकते हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली और पहाड़ियां भी आपको मोहित कर देंगी। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो कसमारिया आपके लिए एक बेहतरीन स्थान है।

#2 नालंदा, बिहार बिहार में स्थित नालंदा एक ऐतिहासिक जगह है, जो पुराने विश्वविद्यालय के लिए मशहूर है। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहां आपको पुराने समय की कई यादें मिलेंगी। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहां आकर आप न केवल इतिहास के बारे में जान सकते हैं, बल्कि इसे करीब से देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहां की इमारतें भी देखने लायक हैं।

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#3 जीराव, हरियाणा हरियाणा में स्थित जीराव एक छोटी, लेकिन सुंदर जगह है, जहां आप आराम से समय बिता सकते हैं। यह जगह अपने शांत माहौल और हरी-भरी वादियों के लिए जानी जाती है। जीराव में आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं और शहर की भागदौड़ से दूर सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यहां की हरियाली और पहाड़ियां आपको मोहित कर देंगी। अगर आप शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में हैं तो जीराव आपके लिए आदर्श है।

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#4 मांडवा, राजस्थान राजस्थान में स्थित मांडवा एक छोटा सा कस्बा है, जो अपनी हवेलियों और कला के लिए मशहूर है। यहां आकर आप राजस्थान की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। मांडवा में कई हवेलियां देखने लायक हैं, जिनकी दीवारें आज भी पुराने समय की कहानियां बयां करती हैं। अगर आप कला और इतिहास प्रेमी हैं, तो मांडवा आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यहां की कला और संस्कृति आपको मोहित कर देगी।