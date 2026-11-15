सर्दियों में पार्क या गार्डन में टहलने का बना रहे हैं प्लान? ध्यान रखें ये बातें

सर्दियों में पार्क या गार्डन में टहलने से पहले पानी का सेवन करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ठंडा पानी ही पिएं।

ठंडा पानी पीने से गले में खराश और सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए टहलने से पहले सामान्य तापमान के पानी का सेवन करें।

अगर आप चाहें तो पानी को थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं। इससे शरीर को आराम मिलेगा और कोई समस्या भी नहीं होगी।