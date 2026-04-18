विदेश में खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं? इन 5 शहरों का करें रुख

अगर आप विदेश में खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपको इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए। इन जगहों पर आपको हर तरह की चीजें मिल सकती हैं। इन जगहों पर आप अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। यहां लोकल चीजें भी मिल सकती हैं, जो आपके लिए खास और अच्छी हो सकती हैं। ऐसे में आइए इन 5 शहरों के बारे में जानते हैं।

#1 थिम्फू (भूटान) थिम्फू भूटान की राजधानी है और यह एक खूबसूरत शहर है। यहां आपको पारंपरिक कला, कपड़े, गहने और अन्य सामान मिल सकते हैं। यहां की बाजारों में घूमते हुए आप भूटानी संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। थिम्फू में खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय त्योहारों का होता है जब बाजार सजते हैं और आपको खास उत्पाद मिलते हैं। यहां की स्थानीय कपड़े और कला आपके लिए यादगार उपहार हो सकते हैं।

#2 काठमांडू (नेपाल) काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यह एक पुराना शहर है। यहां आपको तिब्बती और नेपाल शैली के कला, कपड़े, गहने और अन्य सामान मिल सकते हैं। यहां की बाजारों में घूमते हुए आप नेपाली संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। काठमांडू में खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय त्योहारों का होता है जब बाजार सजते हैं और आपको खास उत्पाद मिलते हैं। यहां का स्थानीय कला और शिल्प आपके लिए यादगार उपहार हो सकते हैं।

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#3 बैंकॉक (थाईलैंड) बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और यह खरीदारी के लिए मशहूर जगह है। यहां आपको बड़ी-बड़ी मॉल्स में हर तरह की चीजें मिल सकती हैं। यहां की बाजारों में घूमते हुए आप थाई संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। बैंकॉक में खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय त्योहारों का होता है जब बाजार सजते हैं और आपको खास उत्पाद मिलते हैं। यहां का स्थानीय कला और शिल्प आपके लिए यादगार उपहार हो सकते हैं।

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#4 दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रमुख शहर है और यह खरीदारी के लिए मशहूर जगहों में से एक है। यहां आपको बड़ी-बड़ी मॉल्स में हर तरह की चीजें मिल सकती हैं। यहां की बाजारों में घूमते हुए आप अरब संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। दुबई में खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय त्योहारों का होता है जब बाजार सजते हैं और आपको खास उत्पाद मिलते हैं। यहां का स्थानीय कला और शिल्प आपके लिए यादगार उपहार हो सकते हैं।