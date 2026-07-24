स्विमिंग पूल में जाने वाले हैं? साथ में रखें ये 5 चीजें, आएगा मजा

अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हुए पूल का मजा ले रहे हैं तो धूप से बचाव का लोशन लगाना न भूलें।

यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करेगा और त्वचा जलने से भी बचाएगा।

लोशन लगाते समय ध्यान रखें कि वह पानी प्रतिरोधी हो ताकि तैराकी के दौरान भी आपकी त्वचा सुरक्षित रहे। हर 2-3 घंटे बाद लोशन को फिर से लगाना न भूलें ताकि आपकी त्वचा पूरी तरह सुरक्षित रहे।