परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का बना रहे हैं प्लान? इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
पिकनिक एक ऐसा मजेदार और आरामदायक तरीका है, जिससे आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। यह न केवल आपको प्रकृति के करीब लाता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को भी मजबूत करता है। सही जगह चुनना, खाने-पीने की व्यवस्था करना और मनोरंजन के साधन तैयार करना पिकनिक को सफल बनाने के जरूरी पहलू हैं। आइए जानें कि परिवार के साथ पिकनिक पर जाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही जगह का चुनाव करें
पिकनिक की शुरुआत सही जगह चुनने से होती है। ऐसी जगह चुनें, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हो और बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान हो। झील, पहाड़ या बाग-बगीचे जैसी जगहें पिकनिक के लिए बेहतरीन होती हैं।
इसके अलावा वहां तक पहुंचने का रास्ता भी आसान होना चाहिए ताकि बुजुर्गों और बच्चों को कोई परेशानी न हो। ध्यान रखें कि पिकनिक की जगह शहर से ज्यादा दूर न हो ताकि यात्रा में ज्यादा समय न लगे।
#2
खाने-पीने की व्यवस्था करें
खाने-पीने की व्यवस्था पिकनिक का अहम हिस्सा होती है। अपने परिवार के लिए कुछ हल्का-फुल्का और पौष्टिक खाना तैयार करें, जिसे आसानी से खाया जा सके। सैंडविच, सलाद, फल और हल्के नाश्ते अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
इसके अलावा पानी की बोतलें और कुछ ज्यूस भी साथ ले जाएं ताकि सभी तरोताजा रहें। अगर संभव हो तो ग्रिल या बारबेक्यू का सामान भी ले जाएं ताकि आप ताजा भोजन बना सकें और खा सकें।
#3
मनोरंजन के साधन रखें
मनोरंजन के बिना पिकनिक अधूरी सी लगती है। बच्चों के लिए गेंद, फ्रिसबी या बैडमिंटन का सेट ले जाएं, जिससे वे खेल सकें।
इसके अलावा आप परिवार के साथ कुछ बोर्ड गेम या ताश के पत्ते भी ले जा सकते हैं, जिन्हें आप सब मिलकर खेल सकते हैं।
अगर पिकनिक वाली जगह पर झील या नदी हो तो वहां नाव चलाने या मछली पकड़ने का भी आनंद लिया जा सकता है।
#4
सुरक्षा का ध्यान रखें
पिकनिक का मजा तभी दोगुना हो सकता है, जब वहां सुरक्षा हो। सुनिश्चित करें कि आपकी पिकनिक वाली जगह साफ-सुथरी हो और वहां कोई खतरनाक जानवर न हों।
छोटे बच्चों पर खास नजर रखें ताकि वे किसी भी खतरे से दूर रहें। इसके अलावा धूप से बचाव के लिए सभी को टोपी और धूप से बचने की क्रीम लगाकर दें।
अगर कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति पानी के पास खेल रहा हो तो उसे नजर में रखें।
#5
सफाई का रखें ध्यान
पिकनिक के बाद सफाई करना उतना ही जरूरी है, जितना कि उसकी तैयारी करना।
सुनिश्चित करें कि आप अपनी पिकनिक वाली जगह को वैसे ही छोड़ें, जैसे आप उसे पाए थे। साथ ही वहां कोई कचरा न छोड़ें ताकि अगली बार आने वालों को परेशानी न हो।
इसके लिए आप प्लास्टिक की थैलियां साथ ले जा सकते हैं, जिनमें आप अपना सारा कचरा डाल सकते हैं। इस तरह आपकी पिकनिक यादगार बन सकती है।