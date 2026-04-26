त्रिपुरा की यात्रा पर जाने की है योजना? जानिए 4 दिनों का पूरा रूट

उत्तर-पूर्वी भारत में बसे त्रिपुरा का क्षेत्रफल लगभग 10,491 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता, पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। अगर आप इस राज्य की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि इस स्थान पर घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं। आइए 4 दिनों तक घूमने के लिए बेहतरीन रूट के बारे में जानते हैं।

#1 अगरतला से शुरू करें यात्रा अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और यहां से अपना सफर शुरू करें। यहां आप उथरकुंडी बौद्ध विहार, नेहरू उद्यान और राधा किशोर नगर किला जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। अगरतला के पास स्थित बोरामुरा पहाड़ी क्षेत्र भी देखने लायक है। यहां आप पैदल यात्रा का मजा ले सकते हैं। इस क्षेत्र में आप स्थानीय आदिवासी संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। अगरतला से बोरामुरा पहाड़ी क्षेत्र की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है।

#2 अगरतला से उदयपुर की करें यात्रा अगरतला से उदयपुर (रंगमती) की ओर बढ़ें, जो अपनी झीलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहां आप नेहरू उद्यान, जूंगलीपल्ली और मठितिला झील देख सकते हैं। इसके अलावा उदयपुर में त्रिपुरा राज्य संग्रहालय भी है, जहां आप राज्य के इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। अगरतला से उदयपुर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और यहां पहुंचने में आपको लगभग एक घंटे का ही समय लगेगा।

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#3 उदयपुर से धनपुरा की ओर करें रुख उदयपुर (रंगमती) से धनपुरा जाएं, जो अपने पुराने मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आप धनपुरा किला, धनपुरा झील और धनपुरा मंदिर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पैदल यात्रा भी करने जा सकते हैं। धनपुरा में स्थानीय आदिवासी संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। अगरतला से धनपुरा की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है।

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