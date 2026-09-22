पहाड़ों की यात्रा करने की है योजना? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

पहाड़ों पर जाने से पहले सही समय का चयन करना जरूरी है। यह मौसम और आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

अगर आप ठंड का आनंद लेना चाहते हैं तो सर्दियों के दौरान पहाड़ों की यात्रा करें, लेकिन अगर आप ट्रेकिंग और रोमांचक गतिविधियों का मजा लेना चाहते हैं तो गर्मियों के दौरान पहाड़ों का रुख करें।

इसके अलावा अगर आप कम भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा करें।