पहाड़ों की यात्रा करने की है योजना? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
कई लोग गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों की यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि यहां ठंडा मौसम और ताजगी भरी हवा का आनंद लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों में कई ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं, जहां आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताकर खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। हालांकि, पहाड़ों की यात्रा करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो।
#1
सही समय का करें चयन
पहाड़ों पर जाने से पहले सही समय का चयन करना जरूरी है। यह मौसम और आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।
अगर आप ठंड का आनंद लेना चाहते हैं तो सर्दियों के दौरान पहाड़ों की यात्रा करें, लेकिन अगर आप ट्रेकिंग और रोमांचक गतिविधियों का मजा लेना चाहते हैं तो गर्मियों के दौरान पहाड़ों का रुख करें।
इसके अलावा अगर आप कम भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा करें।
#2
यात्रा के लिए करें सही जगह का चयन
पहाड़ों में घूमने के लिए कई जगहें हैं, लेकिन आप उन जगहों का चयन करें, जो आपकी रुचि के अनुसार हो।
अगर परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं तो दार्जिलिंग, मनाली और नैनीताल जैसी जगहें बेहतरीन हैं, वहीं रोमांचक गतिविधियों के शौकीन हैं तो लद्दाख, किन्नौर, स्पीति और माउंट आबू आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो मुन्नार, अलेप्पी और कुर्ग जाएं।
#3
अपने साथ जरूर रखें जरूरी सामान
पहाड़ों की यात्रा करने से पहले अपने साथ कुछ जरूरी सामान रखना न भूलें। जैसे गर्म कपड़े, धूप के चश्मे, सनस्क्रीन लोशन, होंठों का बाम और टॉर्च आदि।
इसके अलावा अपने साथ एक प्राथमिक चिकित्सा किट भी रखें क्योंकि पहाड़ों में छोटी-मोटी चोट या बीमारी हो सकती है।
साथ ही अपने साथ कुछ हल्का भोजन और पानी की बोतल भी रखें क्योंकि पहाड़ों में खाने-पीने की चीजों की उपलब्धता सीमित होती है।
#4
स्थानीय लोगों से करें बातचीत
पहाड़ों की यात्रा करने से पहले वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करें ताकि आपको वहां की संस्कृति, रीति-रिवाजों और स्थानीय आकर्षणों के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके।
इसके अलावा स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर आपको वहां के पर्यटन स्थलों के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है।
यहां तक कि आप उनसे अच्छे होटल और भोजनालय के बारे में भी पूछ सकते हैं। यह आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देगा।
#5
यात्रा के लिए करें सही गाइड की बुकिंग
पहाड़ों की यात्रा करने के लिए गाइड की बुकिंग करना अच्छा विकल्प है क्योंकि वे आपको उन जगहों पर ले जा सकते हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे।
इसके अलावा गाइड आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं और आपको सही जानकारी देते हैं। अगर आप पहली बार पहाड़ों की यात्रा करने जा रहे हैं तो गाइड की बुकिंग जरूर करें।
इसके अलावा गाइड की मदद से आपकी यात्रा और भी रोमांचक हो सकती है।