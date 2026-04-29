अंडमान और निकोबार की यात्रा की बना रहे हैं योजना? इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा हैं। यहां स्थित 31 द्वीप घूमने के लिए मशहूर हैं। साफ नीले पानी के साथ सफेद रेत के किनारे और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये द्वीप पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। अगर आप अंडमान की यात्रा करने वाले हैं, तो आइए आज हम आपको यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और मजेदार बन सके।
समय
अंडमान के लिए सबसे अच्छा समय कब है?
अंडमान के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच है। इस दौरान यहां का मौसम सुहावना रहता है और आप कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां की गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है और बारिश कम होती है। अगर आप मछली पकड़ने का शौक रखते हैं, तो इस दौरान आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर और जनवरी में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।
पर्यटन
अंडमान और निकोबार द्वीपों में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थान
अंडमान और निकोबार द्वीपों में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराती हैं। इनमें राधानगर बीच, वेरावल बीच, एरोड्रम बीच, लोंगा बीच, बोरका क्रिक, सीसिलियन बीच, वाइपर आइलैंड, जॉली रॉजर बीच, नील आइलैंड, राजहंस आइलैंड, लाल गलियारा, बांसुरी रॉक, सिटी फॉल्स, बायसन आइलैंड आदि शामिल हैं। यहां आकर आप मछली पकड़ने, पानी के अंदर गोता लगाने, स्नोर्कलिंग, समुद्र के किनारे वॉलीबॉल खेलने जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
समुद्र तट
अंडमान में घूमने के लिए लोकप्रिय समुद्र तट
अंडमान में कई खूबसूरत समुद्र तट हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं और सूरज की किरणों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां के कुछ लोकप्रिय समुद्र तट हैं- राधानगर समुद्र तट, वेरावल समुद्र तट, एरोड्रम समुद्र तट, लोंगा समुद्र तट, बोरका क्रिक, सीसिलियन समुद्र तट, वाइपर आइलैंड, जॉली रॉजर समुद्र तट, नील समुद्र तट, राजहंस आइलैंड, लाल गलियारा समुद्र तट, बांसुरी रॉक, सिटी फॉल्स, बायसन आइलैंड आदि।
पर्यटन
अंडमान के प्रमुख पर्यटन स्थल
अंडमान में कई प्रमुख घूमने की जगहें हैं, जो आपको आकर्षित कर सकती हैं। इनमें हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर, चिड़ियाघर, मानव विज्ञान संग्रहालय, सेलुलर जेल, ध्वनि और प्रकाश शो, जू, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, वंडरवॉटर वर्ल्ड, दक्षिण नील द्वीप आदि शामिल हैं। यहां आकर आप प्रकृति के करीब रह सकते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं।
ऐतिहासिक
अंडमान के लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थल
अंडमान अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहां आप सेलुलर जेल देख सकते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा गया था। यह जेल अब एक स्मारक बन चुकी है और यहां ध्वनि और प्रकाश शो आयोजित होते रहते हैं। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में मानव विज्ञान संग्रहालय भी है, जहां आप आदिवासी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। यहां आकर आप इतिहास के पन्ने पलट सकते हैं।