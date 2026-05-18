ग्रीनलैंड के इन 5 खूबसूरत फयोर्ड और आइस केव्स की यात्रा रहेगी यादगार

ग्रीनलैंड आइसलैंड के पूर्व में स्थित उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है। यह एक बहुत बड़ा द्वीप है, जो अपनी आइसलैंडिक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के फयोर्ड और आइस केव्स पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप ग्रीनलैंड की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको कुछ खास जगहों पर जरूर जाना चाहिए, जहां आप फयोर्ड और आइस केव्स का आनंद ले सकते हैं।

#1 इलुलीसात फयोर्ड इलुलीसात फयोर्ड ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और मशहूर फेयोर्ड है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहां के बर्फीले पानी में बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े तैरते हुए देखे जा सकते हैं, जो बेहद खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। आप यहां नाव की सैर करके इन बर्फ के टुकड़ों को पास से देख सकते हैं और उनके आकार व रंगों की विविधता को महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव आपके लिए यादगार रहेगा।

#2 नू किस फयोर्ड नू किस फयोर्ड भी एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जहां आप बर्फ की गुफाओं के अंदर जाकर घूमने का अनुभव ले सकते हैं। यह जगह शांति और आराम पाने के लिए बेहतरीन है। यहां की ठंडी हवा और साफ वातावरण मन को तरोताजा कर देते हैं। आप यहां पैदल यात्रा कर सकते हैं या स्थानीय गाइड की मदद ले सकते हैं, ताकि आप इस खूबसूरत जगह का पूरा आनंद ले सकें।

Advertisement

#3 कांगेरलूस्सुाक फयोर्ड कांगेरलूस्सुाक फयोर्ड भी एक खास जगह है, जहां बड़ी संख्या में बर्फ के बड़े टुकड़े देखे जा सकते हैं। इस फयोर्ड पर बड़ी नाव चलती रहती हैं, जो पर्यटकों को इस क्षेत्र की यात्रा कराती हैं। यहां आने वाले पर्यटक इस फयोर्ड की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। आप यहां की ठंडी हवा और साफ वातावरण से भी प्रभावित होंगे। यह अनुभव आपके लिए यादगार रहेगा।

Advertisement

#4 नर्सुक्विक फयोर्ड नर्सुक्विक फयोर्ड अपने नीले पानी और हरे-भरे पहाड़ों के लिए जाना जाता है, जो इसे अनोखा दृश्य प्रदान करते हैं। यहां आकर आपको प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका मिलेगा। यह स्थान शांति और सुकून पाने के लिए आदर्श है। यहां की ठंडी हवा और साफ वातावरण मन को तरोताजा कर देते हैं। आप यहां पैदल यात्रा कर सकते हैं या स्थानीय गाइड की मदद ले सकते हैं, ताकि आप इस खूबसूरत जगह का पूरा आनंद ले सकें।