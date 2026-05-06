मानसून के दौरान यात्रा का बना रहे हैं कार्यक्रम? इन 5 आध्यात्मिक स्थलों का करें रुख

मानसून के दौरान कई लोग यात्रा करने से बचते हैं, क्योंकि इस समय कई जगहों पर पानी भर सकता है। हालांकि, अगर आप बारिश के मौसम में भी यात्रा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो आध्यात्मिक स्थलों पर जाने से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। आइए आज हम आपको भारत के 5 आध्यात्मिक स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां मानसून के दौरान यात्रा करना रोमांचक हो सकता है।

#1 वायनाड (केरलम) वायनाड केरलम का एक बहुत ही सुंदर और धार्मिक रूप से खास स्थान है। यहां की हरियाली और शांत माहौल मानसून के दौरान और भी आकर्षक हो जाता है। यहां आप वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, सोब्रह्मण्य स्वामी मंदिर और खंडलियू झील जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां बारिश के मौसम में होने वाले स्थानीय त्योहारों का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे।

#2 ऋषिकेश (उत्तराखंड) ऋषिकेश को 'योग की राजधानी' के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। मानसून ऋषिकेश की हरियाली को और निखार देता है, जिससे यहां की यात्रा और भी सुखद हो जाती है। यहां आप गंगा आरती, ऋषिकेश के घाटों पर घूमना, लक्ष्मण झूला और तपोवन जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। मानसून में यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव करना बहुत ही खास है।

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#3 भीमाशंकर (महाराष्ट्र) भीमाशंकर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शिव मंदिर है। यह जगह पहाड़ों में स्थित होने के कारण मानसून में बहुत सुंदर लगती है। यहां का भीमाशंकर मंदिर चार धामों में से एक है और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। भीमाशंकर का जंगल भी बहुत खूबसूरत है, जहां आप वन्यजीवों को देख सकते हैं। इस स्थान पर मानसून के दौरान हरियाली और शांति का अनुभव करना बहुत ही खास है।

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#4 कास पठार (महाराष्ट्र) कास पठार महाराष्ट्र का एक अनोखा स्थान है, जिसे 'महाराष्ट्र का फूलों का बगीचा' भी कहा जाता है। यह जगह अपने खास पौधों और फूलों के लिए मशहूर है। मानसून के दौरान यहां हजारों रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, जो इसे एक खूबसूरत दृश्य बनाते हैं। कास पठार विश्व धरोहर स्थल भी है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो यह जगह आपके लिए आदर्श है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव करना बहुत ही खास है।