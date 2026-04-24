गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की योजना है? भारत के इन ऊंचे झरनों का करें रुख

गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए कई लोग पहाड़ी जगहों का रुख करते हैं, क्योंकि वहां का मौसम सुहावना होता है। वहां कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की योजना बना रहे हैं तो भारत के ऊंचे झरनों का रुख करें। आइए आज हम आपको भारत के 4 ऊंचे झरनों के बारे में बताते हैं।

#1 नोहकलिकाई फॉल्स (मेघालय) मेघालय के चेरापूंजी में स्थित नोहकलिकाई फॉल्स को भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। यह समुद्र तल से 1,115 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झरने का पानी एक गहरी खाई में गिरता है, जो सालभर पानी से भरी रहती है। इस झरने का नाम एक दुखद कहानी के कारण रखा गया है। कहा जाता है कि एक बार एक महिला ने अपने पति को धोखा देने के बाद अपनी जान दे दी थी।

#2 जोग फॉल्स (कर्नाटक) कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित जोग फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह पश्चिमी घाट पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 830 फीट है। यह कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। इस झरने के पानी की गड़गड़ाहट को दूर से ही सुना जा सकता है। इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है, लेकिन वहां पहुंचकर आप इसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाएंगे।

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#3 हुसने पसर झरना (जम्मू-कश्मीर) हुसने पसर झरना जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना गुलमर्ग के हुसने पसर झील में गिरता है, जो अपने नीले पानी के लिए मशहूर है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 200 फीट है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिताकर सुकून महसूस कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यकीनन यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

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