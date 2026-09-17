बजट में कश्मीर घूमने के लिए टिप्स

बजट में कश्मीर घूमने की बना रहे हैं योजना? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 03:41 pm Sep 17, 202603:41 pm

क्या है खबर?

कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे मैदानों, बर्फ से ढके पहाड़ों और नीले झीलों के लिए मशहूर है। अगर आप कश्मीर घूमने की योजना बना रहे हैं और बजट पर ध्यान दे रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप अपने यात्रा खर्च को कम कर सकते हैं और कश्मीर की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।