बजट में कश्मीर घूमने की बना रहे हैं योजना? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे मैदानों, बर्फ से ढके पहाड़ों और नीले झीलों के लिए मशहूर है। अगर आप कश्मीर घूमने की योजना बना रहे हैं और बजट पर ध्यान दे रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप अपने यात्रा खर्च को कम कर सकते हैं और कश्मीर की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।
#1
यात्रा का समय चुनें
कश्मीर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है, जब यहां का मौसम सुहावना रहता है।
इस दौरान तापमान 15-25 डिग्री के बीच रहता है और बारिश कम होती है। इससे आप बिना किसी परेशानी के घूमफिर सकते हैं।
इसके अलावा इस समय पर्यटक भी कम होते हैं, जिससे आप शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद ले सकते हैं। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक आ सकते हैं।
#2
सस्ते परिवहन का करें चयन
कश्मीर में घूमने के लिए सस्ते परिवहन का चयन करना जरूरी है। यहां ऑटो, टैक्सी और बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जो आपको विभिन्न स्थानों तक पहुंचा सकती हैं।
बसें सबसे सस्ती विकल्प होती हैं, लेकिन वे कभी-कभी धीमी हो सकती हैं। ऑटो और टैक्सी महंगी हो सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप साझा ऑटो या टैक्सी लें।
इसके अलावा किराए पर बाइक लेकर भी आसपास के क्षेत्रों की सैर कर सकते हैं।
#3
स्थानीय बाजारों से खरीदारी करें
कश्मीर अपने हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए मशहूर है, जैसे कि पश्मीना शॉल, कश्मीरी कारपेट और लकड़ी की नक्काशीदार वस्तुएं आदि।
इन वस्तुओं को खरीदने के लिए स्थानीय बाजारों में जाएं, जहां आपको बेहतर कीमत मिल सकती है। बड़े मॉल या ब्रांडेड दुकानों की बजाय छोटे-छोटे बाजारों में जाकर आप इन वस्तुओं को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं।
इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में आपको कश्मीरी संस्कृति और कला का असली अनुभव मिलेगा।
#4
स्थानीय भोजन का आनंद लें
कश्मीर का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, जिसे आप बड़े होटल की बजाय स्थानीय ढाबों या छोटे रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। यहां की रोटी, दही और सब्जियां बहुत ही लजीज होते हैं।
इसके अलावा यहां मिलने वाली चाय भी मशहूर है, जिसे पीकर आप तरोताजा महसूस करेंगे।
स्थानीय भोजन का आनंद लेने से न केवल आपकी जेब भरी रहेगी बल्कि आपको कश्मीर की संस्कृति का असली स्वाद भी मिलेगा।
#5
मुफ्त या कम खर्च वाले पर्यटन स्थलों पर जाएं
कश्मीर में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां जाने का किराया बिल्कुल मुफ्त या बहुत ही कम होता है।
उदाहरण के लिए डल झील पर नाव चलाना, गुलमर्ग की घास के मैदानों पर पैदल चलना या पहलगाम की प्राकृतिक सुंदरता देखना इन सभी जगहों पर जाने का खर्च ज्यादा नहीं आता।
इन सुझावों को ध्यान में रखकर आप आसानी से कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी आर्थिक बोझ के।