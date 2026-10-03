क्या है प्लैंक एंड रोल? जानिए इस एक्सरसाइज को करने का तरीका और अन्य महत्वपूर्ण बातें
क्या है खबर?
प्लैंक एंड रोल एक असरदार एक्सरसाइज है, जो आपके कोर की ताकत के साथ-साथ संतुलन और समग्र फिटनेस को भी बढ़ाती है। यह एक्सरसाइज न केवल आपके पेट की चर्बी को घटाने में मदद करती है, बल्कि आपकी मुद्रा को भी सुधारती है। आइए आज हम आपको इस एक्सरसाइज से जुड़ी अहम बातें बताते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। इसके जरिए आपके शरीर की ताकत भी बढ़ाई जा सकती है।
अभ्यास
प्लैंक एंड रोल करने का तरीका
सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को जमीन पर रखें। अब अपने पैरों को पीछे की ओर सीधा करें और शरीर को एक सीधी रेखा में रखें।
इस स्थिति में अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। इसके बाद अपने शरीर को धीरे-धीरे आगे की ओर झुकाएं और फिर पीछे की ओर झुकाएं।
इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। अंत में धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।
सावधानियां
इसे करते समय बरतें ये सावधानियां
अगर आपको पीठ या गर्दन में दर्द हो रहा है तो इस एक्सरसाइज को न करें। गर्भवती महिलाओं को भी इस एक्सरसाइज से बचना चाहिए।
अगर आपकी कोई शारीरिक समस्या है या आप हाल ही में कोई ऑपरेशन करवा चुके हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के दौरान सांस लेने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें।
किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तुरंत एक्सरसाइज करना बंद कर दें।
फायदे
प्लैंक एंड रोल के फायदे
प्लैंक एंड रोल आपके पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह एक्सरसाइज आपकी पीठ और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करती है।
इससे संतुलन और स्थिरता में सुधार होता है। यह एक्सरसाइज आपकी समग्र फिटनेस को बढ़ाती है।
नियमित रूप से इसे करने से ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। यह एक्सरसाइज तनाव को कम करने में भी सहायक है और आपकी मुद्रा को सुधारती है।
टिप्स
प्लैंक एंड रोल से जुड़ी महत्वपूर्ण टिप्स
शुरुआत में इस एक्सरसाइज को धीरे-धीरे करें, ताकि आपकी मांसपेशियां इसके लिए तैयार हो सकें। एक्सरसाइज करते समय अपने शरीर को पूरी तरह से सीधा रखें, ताकि अधिकतम लाभ मिल सके।
अगर आप पहली बार यह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ की निगरानी में इसे करें।
नियमित रूप से इसे करने से पहले वार्म-अप करना न भूलें, ताकि आपकी मांसपेशियां गर्म हो सकें और चोट लगने का खतरा कम हो जाए।