प्लैंक एंड रोल के बारे में सबकुछ

क्या है प्लैंक एंड रोल? जानिए इस एक्सरसाइज को करने का तरीका और अन्य महत्वपूर्ण बातें

लेखन सयाली 12:34 pm Oct 03, 202612:34 pm

क्या है खबर?

प्लैंक एंड रोल एक असरदार एक्सरसाइज है, जो आपके कोर की ताकत के साथ-साथ संतुलन और समग्र फिटनेस को भी बढ़ाती है। यह एक्सरसाइज न केवल आपके पेट की चर्बी को घटाने में मदद करती है, बल्कि आपकी मुद्रा को भी सुधारती है। आइए आज हम आपको इस एक्सरसाइज से जुड़ी अहम बातें बताते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। इसके जरिए आपके शरीर की ताकत भी बढ़ाई जा सकती है।