ये हैं भारत के सबसे खूबसूरत सूर्योदय और सूर्यास्त देखने वाले स्थान, जीवनभर रहेगा याद

कई लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए लंबी यात्रा करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक नजारे काफी खूबसूरत होते हैं। ये नजारे न केवल आंखों को सुकून देते हैं, बल्कि मन को भी शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। यहां जानिए भारत के कुछ ऐसे प्रमुख सूर्योदय और सूर्यास्त देखने वाले स्थान, जहां आप अपने जीवनभर के लिए इन यादगार क्षणों का आनंद ले सकते हैं।

#1 अरुणाचल प्रदेश का दापोई झील अरुणाचल प्रदेश का दापोई झील एक बेहद सुंदर जगह है, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखा जा सकता है। यह झील अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां का पानी साफ और नीला है, जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। सुबह और शाम के समय झील का पानी सूरज की रोशनी में चमकता है, जो एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है।

#2 कर्नाटक का मुरुदेश्वर कर्नाटक का मुरुदेश्वर समुद्र के किनारे स्थित एक आकर्षक स्थान है, जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का आनंद ले सकते हैं। यहां भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थित है, जो समुद्र तट पर बेहद आकर्षक दिखती है। सुबह-सुबह जब सूरज उगता है, तो समुद्र का पानी सुनहरे रंग में चमकता है, जबकि शाम को जब सूरज ढलता है, तो आसमान रंग-बिरंगे रंगों से सज जाता है, जो देखने लायक है।

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#3 हिमाचल प्रदेश का चौरासी मंदिर हिमाचल प्रदेश का चौरासी मंदिर भी एक ऐसा स्थान है, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का आनंद लिया जा सकता है। यह मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका नजारा बहुत सुंदर है। सुबह और शाम के समय यहां का दृश्य बेहद आकर्षक है और यहां से चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों का नजारा देखने लायक है।

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#4 उत्तराखंड का औली उत्तराखंड का औली स्कीइंग के लिए मशहूर जगहों में से एक है, लेकिन यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही बेहद खूबसूरत दिखते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण यहां तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप यहां पहुंचते हैं, तो इसका नजारा आपको थका हुआ महसूस नहीं होने देता। सुबह-सुबह जब सूरज उगता है तो चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां सुनहरे रंग में चमकती दिखती हैं।