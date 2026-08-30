घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं पिज्जा पफ्स, स्नैक टाइम के लिए रहेंगे बेहतरीन
क्या है खबर?
पिज्जा पफ्स एक स्वादिष्ट और कुरकुरे स्नैक हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आते हैं। ये पफ्स किसी भी पार्टी या खास मौके पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। आइए आज हम आपको पिज्जा पफ्स की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे खाने से स्नैक टाइम मजेदार बन जाएगा।
#1
पफ्स का आटा तैयार करें
पिज्जा पफ्स का आटा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और थोड़ा-सा मक्खन मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें।
इस आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो जाए। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, ताकि पफ्स बनाते समय आसानी से बेले जा सकें और उन्हें मोड़ना भी आसान हो।
आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं।
#2
पिज्जा स्टफिंग बनाएं
पिज्जा स्टफिंग के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और मशरूम डालकर भूनें।
अब इसमें टमाटर की प्यूरी, हर्ब्स, मिर्च के टुकड़े और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और पानी सूख न जाए।
इसके बाद इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लें। इसमें चीज और पनीर शामिल करना न भूलें।
#3
पफ्स को आकार दें
अब गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें। हर लोई को चौकोर आकार में काट लें, फिर इसमें पिज्जा स्टफिंग भरें और इसे त्रिकोण या गोल आकार दें।
ध्यान रखें कि स्टफिंग बाहर न निकले। इसी तरह सभी पफ्स तैयार कर लें।
आप चाहें तो इन्हें फ्रीजर में भी रख सकते हैं, ताकि बाद में जब आपको स्नैक की जरूरत हो तो ये तैयार मिलें और इन्हें तला जा सके।
#4
पफ्स को सेंकें
अब तैयार पफ्स को बेकिंग ट्रे पर रखकर पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 20-25 मिनट तक सेंकें। बीच-बीच में इन्हें पलटते भी रहें, ताकि ये हर तरफ से सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं।
अगर आपके पास ओवन नहीं है तो गैस पर पिज्जा पफ्स को कढ़ाई में तल लें। इससे भी ये पफ्स स्वादिष्ट बनेंगे।
इन्हें गर्मा-गर्म किसी भी चटनी के साथ परोसें और खाएं।