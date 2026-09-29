पिस्ता बनाम अखरोट: जानिए इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा फायदेमंद

पिस्ता एक हरा मेवा है, जो सूखे मेवों की श्रेणी में आता है। इसकी गिनती सूखे मेवों में होती है, लेकिन यह एक फल है।

इसका पौधा 10 से 30 फीट ऊंचा होता है और इसकी पत्तियां 2 से 5 इंच लंबी होती हैं। वहीं, अखरोट एक कठोर फल है, जो सूखे मेवों की श्रेणी में आता है।

इसमें मौजूद पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने, शरीर की कार्यक्षमता बढ़ाने और दिमाग को तेज करने में मदद कर सकते हैं।