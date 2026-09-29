पिस्ता बनाम अखरोट: जानिए इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा फायदेमंद
क्या है खबर?
पिस्ता और अखरोट, दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने, शरीर की कार्यक्षमता बढ़ाने और दिमाग को तेज करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, कई लोग इन्हें एक ही तरह का मेवा मानते हैं और दोनों को एकसाथ ही खरीद लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें से किसका सेवन ज्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि पिस्ता और अखरोट में क्या अंतर है।
परिचय
पिस्ता और अखरोट का परिचय
पिस्ता एक हरा मेवा है, जो सूखे मेवों की श्रेणी में आता है। इसकी गिनती सूखे मेवों में होती है, लेकिन यह एक फल है।
इसका पौधा 10 से 30 फीट ऊंचा होता है और इसकी पत्तियां 2 से 5 इंच लंबी होती हैं। वहीं, अखरोट एक कठोर फल है, जो सूखे मेवों की श्रेणी में आता है।
इसमें मौजूद पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने, शरीर की कार्यक्षमता बढ़ाने और दिमाग को तेज करने में मदद कर सकते हैं।
पोषक तत्व
पिस्ता और अखरोट में मौजूद पोषक तत्व
पिस्ता प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा, विटामिन-B6, विटामिन-K, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मैंगनीज का एक अच्छा स्रोत है। इसमें एक प्रकार की वसा भी होती है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है।
अखरोट में प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा, विटामिन-E, विटामिन-B6, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।
इसमें ओमेगा-3 वसा भी होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
दिल
दिल के लिए हैं फायदेमंद
पिस्ता में मौजूद वसा खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से भी बचाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
अखरोट भी दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से भरपूर होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
लाभ
पिस्ता और अखरोट के स्वास्थ्य लाभ
पिस्ता का सेवन वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ये पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकते हैं और त्वचा के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं।
अखरोट का सेवन दिमाग को तेज करने में मदद कर सकता है और ये कैंसर से बचाव करने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकते हैं।
चयन
पिस्ता और अखरोट का चयन
पिस्ता खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता की जांच करना जरूरी है। इसके लिए पहले एक पिस्ता खाएं और अगर वह मीठा और कुरकुरा है तो समझ जाइए कि पिस्ता अच्छा है।
अखरोट खरीदने से पहले उनकी पैकेजिंग पर लिखे पोषक तत्वों की जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इन्हें एक बंद डिब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रखें।
इस तरह से इनका सेवन लंबे समय तक किया जा सकता है और ये ताजे रहेंगे।