स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है पिस्ता, जानिए इसके 5 प्रमुख लाभ

पिस्ता में मौजूद एक खास विटामिन त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है।

इसके अलावा इसमें मौजूद तत्व त्वचा के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं।

नियमित रूप से पिस्ता खाने से या इसका तेल लगाने से त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाया जा सकता है। इसलिए पिस्ता को अपनी डाइट या सौंदर्य रूटीन का हिस्सा बनाना लाभकारी हो सकता है।