पिस्ता बटर की रेसिपी

पिस्ता बटर बढ़ा देगा आपके खाने का स्वाद, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

लेखन सयाली 01:33 pm Jun 12, 202601:33 pm

क्या है खबर?

पिस्ता बटर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्प्रेड है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल आपके ब्रेड या पराठों पर लगाने के लिए अच्छा है, बल्कि इसे स्नैक के रूप में भी खाया जा सकता है। पिस्ता बटर में पिस्ता के साथ-साथ अन्य चीजों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए पिस्ता बटर बनाने की रेसिपी जानते हैं, जिसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।