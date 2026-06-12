पिस्ता बटर बढ़ा देगा आपके खाने का स्वाद, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

पिस्ता बटर बढ़ा देगा आपके खाने का स्वाद, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
पिस्ता बटर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्प्रेड है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल आपके ब्रेड या पराठों पर लगाने के लिए अच्छा है, बल्कि इसे स्नैक के रूप में भी खाया जा सकता है। पिस्ता बटर में पिस्ता के साथ-साथ अन्य चीजों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए पिस्ता बटर बनाने की रेसिपी जानते हैं, जिसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।
सामग्री
पिस्ता बटर के लिए जरूरी सामान
पिस्ता बटर बनाने के लिए आपको कुछ सरल सामान की जरूरत होगी, जो आपके घर में आसानी से मिल सकते हैं। इसके लिए आपको 2 कप छिले हुए पिस्ता, एक चौथाई कप शहद या मेपल सिरप, एक चम्मच नमक, एक चुटकी दालचीनी पाउडर (वैकल्पिक), एक चम्मच वनिला एसेंस, एक कप दूध या बादाम का दूध और बारीक कटे हुए पिस्ता के टुकड़े चाहिए होंगे। सामग्री की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं।
तरीका
पिस्ता बटर बनाने की रेसिपी
सबसे पहले एक पैन में पिस्ता को हल्का भून लें, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद भूने हुए पिस्ते को ठंडा होने दें और फिर इन्हें मिक्सर में डालकर अच्छे से पीसें। अब इसमें शहद, नमक, दालचीनी पाउडर और वनिला एसेंस डालकर फिर से मिक्स करें। जब मिश्रण गाढ़ा और चिकना हो जाए तो इसमें धीरे-धीरे दूध मिलाते हुए अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ देर और पकाएं और पिस्ता के टुकड़े डालकर खाएं।
स्टोर
पिस्ता बटर को कैसे करें स्टोर?
पिस्ता बटर को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखना सबसे बढ़िया तरीका होता है। इस तरह वह लगभग 2-3 सप्ताह तक सही रहेगा और उसका आनंद ले सकेंगे। आप इसे ब्रेड, पराठों या मीठे व्यंजनों के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा इसे स्नैक्स के रूप में भी खाया जा सकता है। इस तरह से आप आसानी से घर पर ही पिस्ता बटर बना सकते हैं।
लाभ
पिस्ता बटर के स्वास्थ्य लाभ
पिस्ता बटर कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। यह आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा यह ऊर्जा प्रदान करता है और आपको लंबे समय तक तृप्त महसूस कराता है। इसलिए, इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।