अनानास बनाम अंगूर

अनानास बनाम अंगूर: इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?

लेखन अंजली 10:36 am Nov 09, 202610:36 am

क्या है खबर?

फल न केवल ताजगी प्रदान करते हैं, बल्कि पानी की कमी को पूरा करने और जरूरी पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। गर्मियों के फलों में अनानास और अंगूर का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि, इनकी पोषण संबंधी जानकारी से अनजान लोग स्वास्थ्य के लिए बेहतर फल का चयन नहीं कर पाते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों फलों में से कौन-सा स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद है।