तकिया खरीदते समय न करें ये गलतियां, पड़ सकता है स्वास्थ्य पर बुरा असर

अच्छी नींद के लिए तकिया का सही चयन करना बहुत जरूरी है। सही तकिया न केवल आपकी गर्दन और सिर को सहारा देता है, बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। कई लोग बिना सोचे-समझे तकिया खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको तकिया खरीदते समय बचना चाहिए।

#1 सोने की स्थिति को नजरअंदाज करना बहुत से लोग तकिया खरीदते समय अपनी सोने की स्थिति पर ध्यान नहीं देते। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो आपको एक मध्यम-गद्दी वाला तकिया चाहिए, वहीं अगर आप पेट के बल सोते हैं तो पतला और नरम तकिया बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो आपके लिए एक ऊंचा और सपाट तकिया उपयुक्त रहेगा। सही तकिया आपकी गर्दन और सिर को सही तरीके से सहारा देगा।

#2 तकिये की ऊंचाई पर ध्यान न देना तकिये की ऊंचाई भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपका तकिया बहुत ऊंचा होगा तो आपकी गर्दन पर दबाव पड़ेगा और अगर बहुत पतला होगा तो आपको असुविधा हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से ही तकिया खरीदें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपका तकिया आपकी सोने की स्थिति के अनुसार हो ताकि आपको आरामदायक नींद मिल सके। सही ऊंचाई वाला तकिया आपकी गर्दन और सिर को सही तरीके से सहारा देगा।

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#3 सामग्री का चयन न करना तकिये की सामग्री भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोम, पंख, सिंथेटिक आदि कई प्रकार की सामग्रियों से बने तकिये उपलब्ध हैं। फोम वाले तकिये आमतौर पर सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये आकार में आते हैं और आपकी गर्दन को सही तरीके से सहारा देते हैं। पंख वाले पुराने जमाने के तकिये भी आरामदायक होते हैं, लेकिन इन्हें समय-समय पर बदलना पड़ता है। सिंथेटिक तकिये सस्ते होते हैं लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते।

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#4 आकार पर ध्यान न देना तकिये का आकार भी अहम होता है। बाजार में कई आकार के तकिये मिलते हैं जैसे कि गोल, आयताकार आदि। आपको ऐसा आकार चुनना चाहिए जो आपकी गर्दन को सही तरीके से सहारा दे सके। गोल आकार वाले तकिये सामान्य रूप से बेहतर होते हैं क्योंकि ये आकार में आकर आपकी गर्दन को सपोर्ट देते हैं। आयताकार तकिये भी अच्छे होते हैं, लेकिन इनका चयन करते समय अपनी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है।