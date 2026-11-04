पिलेट्स बनाम एरोबिक्स

पिलेट्स बनाम एरोबिक्स: किससे बनेगी कोर अधिक मजबूत?

लेखन अंजली 04:42 pm Nov 04, 202604:42 pm

क्या है खबर?

पिलेट्स और एरोबिक्स दोनों ही एक्सरसाइज के लोकप्रिय तरीके हैं, जो शरीर को फिट रखने में मदद करते हैं। हालांकि, जब बात कोर की मजबूती की आती है तो ये दोनों अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। पिलेट्स सांस लेने की तकनीकों और नियंत्रित मूवमेंट्स पर जोर देता है, जबकि एरोबिक्स तेज गति और उच्च ऊर्जा वाले एक्सरसाइज होते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सा एक्सरसाइज कोर को अधिक मजबूत बना सकता है।