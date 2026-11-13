पिलेट्स बनाम रॉक क्लाइंबिंग

पिलेट्स या रॉक क्लाइंबिंग? जानिए क्या है कोर के लिए बेहतर एक्सरसाइज

लेखन अंजली 11:30 am Nov 13, 202611:30 am

क्या है खबर?

आजकल लोग फिट रहने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज का सहारा ले रहे हैं। इन एक्सरसाइज में से कई कोर एक्सरसाइज होती हैं, जो पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। पिलेट्स और रॉक क्लाइंबिंग कोर के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती हैं। हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि इन दोनों में से किसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ज्यादा बेहतर है। आइए जानते हैं कि इनमें से कौन-सी एक्सरसाइज ज्यादा बेहतर है।