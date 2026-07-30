पिलेट्स बनाम एरोबिक्स: दोनों में से किस एक्सरसाइज को चुनना चाहिए? जानें

एरोबिक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो दिल और फेफड़ों को मजबूत करने में मदद करती है।

यह एक्सरसाइज शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ाती है और ऊर्जा स्तर को सुधारती है।

एरोबिक्स करने से वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है।

इसके अलावा एरोबिक्स करने से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और तनाव से राहत मिलती है। यह एक्सरसाइज सभी उम्र के लोगों के लिए सही रहती है।