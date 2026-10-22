खाने का जायका बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है अचार, जानें इसके फायदे
क्या है खबर?
अचार भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी दे सकता है। अचार में इस्तेमाल होने वाले मसाले और सामग्री पाचन को सुधारने, शरीर की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने और त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको अचार के कुछ ऐसे स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे।
#1
पाचन क्रिया को सुधारने में कर सकता है मदद
अचार में मौजूद मसाले जैसे सौंफ, जीरा और हल्दी पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ये मसाले पेट के रस को संतुलित रखते हैं और पाचन को आसान बनाते हैं।
इसके अलावा अचार में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी पेट के लिए फायदेमंद होते हैं, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है।
नियमित रूप से थोड़ा अचार खाने से पेट की समस्याओं से राहत मिल सकती है और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है।
#2
शरीर की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने में है सहायक
अचार विटामिन-C और अन्य तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर की सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।
विटामिन-C शरीर की सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जो संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं।
इसके अलावा ये तत्व शरीर को हानिकारक कणों से बचाते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। नियमित रूप से थोड़ा अचार खाने से आपकी सुरक्षा क्षमता बेहतर हो सकती है।
#3
त्वचा के लिए हो सकता है फायदेमंद
अचार में मौजूद मसालों जैसे हल्दी और सरसों के तेल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा की समस्याओं जैसे सूजन, लालिमा और जलन को कम करने में सहायक होते हैं।
ये गुण त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं और उसे आराम देते हैं। इसके अलावा अचार में मौजूद मसालों से मिलने वाले पोषक तत्व त्वचा की चमक बढ़ाने और उसे स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करते हैं।
#4
वजन प्रबंधन में है कारगर
अचार में कैलोरी कम होती है और यह फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती।
इसके अलावा फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे आपको लंबे समय तक तृप्ति महसूस होती है और आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं।
इसके साथ ही अचार में मौजूद मसाले जैसे सौंफ और जीरा भी शरीर की क्रिया को बढ़ावा देते हैं।
#5
दिल की सेहत को सुधारने में है मददगार
अचार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल में ओमेगा-3 पाया जाता है, जो दिल की बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है।
यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है।
इसके अलावा सरसों का तेल शरीर में वसा के स्तर को भी बेहतर बनाए रखता है।
इन सभी गुणों के कारण थोड़ी मात्रा में अचार खाना दिल की सेहत के लिए लाभकारी हो सकता है।