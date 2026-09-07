पिकलबॉल के फायदे

टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का मिश्रण है पिकलबॉल, जानिए इस खेल के फायदे

लेखन अंजली 04:38 pm Sep 07, 202604:38 pm

क्या है खबर?

पिकलबॉल एक ऐसा खेल है जो टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का मेल है। यह खेल न केवल मनोरंजन देता है बल्कि सेहत के लिए भी कई फायदेमंद होता है। यह खेल हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है और इसे खेलते समय शरीर और मन दोनों सक्रिय रहते हैं। अगर आप फिटनेस को मजेदार तरीके से बनाए रखना चाहते हैं, तो पिकलबॉल एक बढ़िया तरीका हो सकता है। आइए पिकलबॉल से जुड़े कुछ खास स्वास्थ्य लाभ जानते हैं।