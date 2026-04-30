गर्मियों में पालतू जानवरों को हो सकता है हीट स्ट्रोक, इन 5 संकेतों से पहचानें

गर्मियों में पालतू जानवरों में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह एक गंभीर स्थिति है, जिसमें पालतू जानवर का शरीर अत्यधिक गर्मी के कारण सामान्य तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता। हीट स्ट्रोक से कुत्तों और बिल्लियों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको कुत्तों और बिल्लियों में हीट स्ट्रोक के कुछ मुख्य संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप समय रहते उनकी देखभाल कर सकें।

#1 सांस लेने में परेशानी अगर आपका पालतू जानवर हीट स्ट्रोक से जूझ रहा है तो उसकी सांस लेने की गति बहुत तेज हो जाएगी। यह तेजी तब तक बनी रह सकती है जब तक कि हीट स्ट्रोक का कारण दूर न हो जाए। इसके अलावा अगर आपका पालतू जानवर सांस लेने में घरघराहट जैसी आवाज कर रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो यह भी हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है।

#2 लार का अधिक आना हीट स्ट्रोक के दौरान पालतू जानवर के शरीर से अधिक लार निकल सकती है। यह स्थिति तब होती है जब पालतू जानवर का शरीर अत्यधिक गर्मी से प्रभावित होता है और वह खुद को ठंडा करने के लिए लार निकालता है, लेकिन अगर लार अधिक मात्रा में निकल रही है तो यह हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है और आपको तुरंत पशु डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

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#3 जी मचलना या उल्टी जी मचलना या उल्टी होना भी हीट स्ट्रोक का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। अगर आपका पालतू जानवर बार-बार जी मचा रहा है या उल्टी कर रहा है तो यह हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका पालतू जानवर खाने-पीने में रूचि नहीं दिखा रहा है, तो यह भी हीट स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है।

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#4 दिल की धड़कन का तेज होना हीट स्ट्रोक के कारण पालतू जानवर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अगर आप अपने पालतू जानवर की नब्ज देख रहे हैं और वह सामान्य से तेज धड़क रहा है, तो यह हीट स्ट्रोक का एक अहम संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पालतू जानवर का रक्तचाप भी बढ़ा हुआ है, तो यह भी हीट स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है।