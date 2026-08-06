मानसून के दौरान पालतू जानवर हो सकते हैं बीमार, जानिए 5 चेतावनी संकेत
क्या है खबर?
मानसून के दौरान पालतू जानवर भी बीमार पड़ सकते हैं। बारिश के मौसम में नमी और तापमान में बदलाव के कारण उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य पर नजर रखना और समय-समय पर उनका चेकअप कराना जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपका पालतू जानवर किसी बीमारी का शिकार हो रहा है।
#1
भूख में कमी आना
अगर आपका पालतू जानवर भूख में कमी आने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें।
आमतौर पर पालतू जानवर दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं, लेकिन जब वे किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो उनकी भूख कम हो जाती है।
अगर आपका पालतू जानवर कुछ दिनों से खाना खाने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
#2
सुस्ती आना
अगर आपका पालतू जानवर थका-थका सा रहता है और वो ज्यादा खेलने-कूदने से बचता है तो यह भी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में पालतू जानवर की ऊर्जा काफी कम हो जाती है और वो ज्यादा सक्रिय नहीं रहता।
इसके अलावा पालतू जानवर के बीमार होने पर शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। इससे उसका व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है।
#3
उल्टी होना
अगर आपका पालतू जानवर बारिश के मौसम में उल्टी करने लगे तो समझ जाइए कि वह बीमार है, खासतौर से अगर आपका कुत्ता या बिल्ली लगातार उल्टी कर रहा है तो उसे तुरंत किसी पशु चिकित्सक के पास ले जाएं।
इसके अलावा अगर आपका पालतू जानवर ज्यादा लार निकाल रहा है या फिर उसका मल पानी जैसा हो गया है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है।
#4
सांस लेने में तकलीफ होना
अगर आपके पालतू जानवर को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो यह भी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में पालतू जानवर का सीना तेजी से ऊपर-नीचे होता है और उसे सांस लेने में मुश्किल होती है।
इसके अलावा अगर आपका पालतू जानवर ज्यादा जोर से सांस ले रहा है या जोर-जोर से खांसी आ रही है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है।
#5
बुखार आना
बुखार किसी भी पालतू जानवर के बीमार होने का एक अहम संकेत है। पालतू जानवर में बुखार होने पर उसके शरीर का तापमान 102 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर चला जाता है।
इसके अलावा बीमार पालतू जानवर के कान और नाक भी गर्म हो जाती है। ऐसे में तुरंत ही अपने पालतू जानवर को पशु चिकित्सक के पास ले जाएं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।