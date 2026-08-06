मानसून में पालतू जानवर के बीमार होने से जुड़े संकेत

मानसून के दौरान पालतू जानवर हो सकते हैं बीमार, जानिए 5 चेतावनी संकेत

लेखन अंजली 12:11 pm Aug 06, 202612:11 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान पालतू जानवर भी बीमार पड़ सकते हैं। बारिश के मौसम में नमी और तापमान में बदलाव के कारण उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य पर नजर रखना और समय-समय पर उनका चेकअप कराना जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपका पालतू जानवर किसी बीमारी का शिकार हो रहा है।