पालतू जानवरों के लिए खाद्य पदार्थ खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

पालतू जानवरों के लिए खाने-पीने की चीजें खरीदते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सही खाद्य पदार्थ चुनना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने पालतू जानवर के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं। इनसे न केवल आपका पालतू जानवर स्वस्थ रहेगा, बल्कि खुश भी रहेगा।

#1 सही ब्रांड का चयन करें जब भी आप अपने पालतू जानवर के लिए खाने-पीने की चीजें खरीदते हैं तो सबसे पहले ब्रांड का चयन करें, जो प्रमाणित और भरोसेमंद हो। अच्छे ब्रांड्स आमतौर पर अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करते हैं और उनकी उत्पादन प्रक्रिया साफ-सुथरी होती है। इसके अलावा ब्रांड के बारे में ऑनलाइन समीक्षाएं पढ़ें और अन्य पालतू जानवरों के मालिकों से सलाह लें। इससे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा।

#2 सामग्री की जांच करें खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग पर लिखी सामग्री को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं, उनका अनुपात क्या है और क्या इनमें कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है, यह जानना जरूरी है। प्राकृतिक चीजों से बना खाना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य जरूरी तत्व होते हैं। कृत्रिम रंग या स्वाद वाले खाद्य पदार्थों से बचें क्योंकि ये आपके पालतू के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

Advertisement

#3 समाप्ति तिथि चेक करें खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी समाप्ति तिथि जरूर चेक करें। समाप्ति तिथि वाली चीजें ही अपने पालतू जानवर को दें क्योंकि समाप्ति तिथि के बाद का खाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर कोई पैकेट फटा हुआ हो या खुला हो तो उसे खरीदने से बचें क्योंकि उसमें बैक्टीरिया या अन्य हानिकारक तत्व हो सकते हैं, जो आपके पालतू जानवर की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं।

Advertisement

#4 उचित भंडारण करें खरीदे हुए खाद्य पदार्थों को सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है ताकि उनमें नमी, कीड़े या बैक्टीरिया न लगें। सूखे खाद्य पदार्थों को ऐसे कंटेनर में रखें जो हवा न जाने दे ताकि उनमें नमी न जाए। गीले खाद्य पदार्थों को फ्रिज में स्टोर करें ताकि वे खराब न हों। इसके अलावा समय-समय पर पैकेट खोलकर उनकी स्थिति जांचते रहें ताकि कोई खराब हिस्सा जल्दी पता चल सके और उसे हटाया जा सके।