पालतू जानवरों को चोट लगने पर इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा

अगर आपका पालतू जानवर कभी चोटिल हो जाता है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार देना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके पालतू जानवर को जल्द से जल्द आराम मिल सके। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पालतू जानवर को चोट लगने पर सही तरीके से प्राथमिक उपचार दे सकते हैं और उसकी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।

#1 साफ-सफाई का रखें ध्यान जब भी आपका पालतू जानवर चोटिल हो तो सबसे पहले उसे साफ पानी से धोएं। इससे गंदगी और कीटाणु हट जाएंगे, जिससे संक्रमण का खतरा कम होगा। अगर संभव हो तो हल्के साबुन का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि साबुन उसके शरीर पर न लगे ज्यादा देर तक। इसके बाद उसे सूखे कपड़े से पोंछकर सुखाएं। इससे उसकी त्वचा को हवा लगेगी और उसे आराम मिलेगा।

#2 घाव की जांच करें चोट लगने के बाद यह जानना जरूरी है कि घाव कितना गहरा है और क्या उसमें खून बह रहा है या नहीं। अगर घाव गहरा है या खून बह रहा है तो तुरंत पशु डॉक्टर से संपर्क करें। अगर घाव हल्का है तो उसे साफ पानी से धोकर हल्के साबुन से धोएं। इसके बाद घाव पर संक्रमण रोकने वाली दवा लगाएं ताकि संक्रमण न हो सके और घाव जल्दी ठीक हो सके।

#3 पट्टी बांधें अगर आपके पालतू जानवर की चोट खुली है तो उसे पट्टी बांधना जरूरी है ताकि घाव सुरक्षित रहे और कीटाणु अंदर न जाएं। इसके लिए पहले घाव को साफ पानी और हल्के साबुन से धोएं, फिर साफ कपड़े या रूई से सुखा लें। अब पट्टी को सही तरीके से बांधें ताकि वह ढीली न हो और घाव पर दबाव न पड़े। ध्यान रखें कि पट्टी समय-समय पर बदली जाए ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके।

#4 दर्द निवारक दवा दें अगर आपके पालतू जानवर को दर्द हो रहा है तो उसे दर्द निवारक दवा दें। इसके लिए हमेशा पशु डॉक्टर की सलाह लें क्योंकि मानव दर्द निवारक दवा पालतू जानवरों के लिए हानिकारक हो सकती है। पशु डॉक्टर आपको सही मात्रा और प्रकार की दवा बताएंगे, जो आपके पालतू जानवर के लिए सुरक्षित होगी। इसके अलावा दवा देने से पहले उसके वजन और उम्र का ध्यान रखें ताकि उसे सही और प्रभावी उपचार मिल सके।