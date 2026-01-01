पालतू जानवरों के मालिक न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर

पालतू जानवरों का मालिक होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनके स्वास्थ्य और देखभाल का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। हालांकि, कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो आपके पालतू जानवर के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका पालतू हमेशा स्वस्थ और खुश रहे।

#1 सही पोषण का ध्यान न रखना पालतू जानवरों के लिए सही खाना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपने पालतू जानवर को वही खाना देते हैं, जो वे खुद खाते हैं या फिर बाजार से मिलने वाला तैयार खाना दे देते हैं। यह तरीका गलत है क्योंकि पालतू जानवरों की खाने की जरूरतें अलग होती हैं। उन्हें वैसा खाना देना चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और उनकी उम्र, नस्ल और आकार के अनुसार हो।

#2 नियमित एक्सरसाइज न कराना एक्सरसाइज केवल इंसानों के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि पालतू जानवरों के लिए भी उतना ही अहम है। अक्सर लोग अपने पालतू जानवर को समय नहीं दे पाते या फिर उन्हें बाहर टहलाने नहीं ले जाते। इससे उनका वजन बढ़ सकता है और वे कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने पालतू जानवर को नियमित रूप से टहलाएं और उन्हें खेलने के लिए समय दें ताकि वे फिट और स्वस्थ रहें।

Advertisement

#3 समय-समय पर जांच न कराना पालतू जानवरों की समय-समय पर जांच कराना बहुत जरूरी होता है। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि जब उनका पालतू बीमार पड़ता है तब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही कई समस्याएं हो चुकी होती हैं। इसलिए अपने पालतू जानवर को नियमित रूप से पशु चिकित्सक के पास ले जाएं और उसकी जांच कराएं ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके और उसका सही इलाज हो सके।

Advertisement

#4 साफ-सफाई का ध्यान न रखना पालतू जानवरों की साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे केवल बाहरी साफ-सफाई पर ध्यान देते हैं, जबकि अंदरूनी सफाई भी उतनी ही अहम होती है। अपने पालतू जानवरों की दांतों की सफाई करें, उन्हें ब्रश कराएं और उनके कानों और आंखों की सफाई भी करें। इसके अलावा उनके बिस्तर और खिलौनों को भी नियमित रूप से साफ रखें।