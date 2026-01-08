पालतू जानवरों के मालिक न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

पालतू जानवरों के मालिक होने का मतलब सिर्फ उन्हें खाना देना या उनके लिए एक अच्छा बिस्तर तैयार करना नहीं है। इसके साथ ही आपको अपने पालतू जानवर को सही देखभाल और समय देना चाहिए ताकि वह स्वस्थ और खुश रहे। कई बार पालतू जानवरों के मालिक अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जो उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो पालतू जानवरों के मालिक करते हैं।

#1 पालतू जानवर को खुला छोड़ना बहुत से लोग अपने पालतू जानवर को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। ऐसा करने से आपका पालतू जानवर चोरी हो सकता है या सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसके अलावा खुले में जानवरों को कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए पालतू जानवरों को हमेशा घर के अंदर या फिर उनके लिए बनाए गए बाड़े में ही रखें।

#2 पालतू जानवरों को समय न देना अधिकतर पालतू जानवरों के मालिक अपने पालतू जानवरों की देखभाल तो अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके साथ समय बिताने का समय नहीं निकाल पाते। अगर आप अपने पालतू जानवर के साथ समय नहीं बिताएंगे तो वह अकेला महसूस करेगा और तनाव का शिकार हो सकता है। इसलिए अपने पालतू जानवरों के साथ कम से कम 15-20 मिनट का समय जरूर बिताएं। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।

#3 पालतू जानवरों को ज्यादा खाना देना पालतू जानवरों को ज्यादा खाना देना भी एक बड़ी गलती है। ज्यादा खाना देने से उनका वजन बढ़ सकता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे उन्हें शुगर, दिल की बीमारी और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने पालतू जानवरों को उनकी उम्र और आकार के अनुसार ही खाना दें। इसके अलावा उन्हें समय-समय पर व्यायाम करवाएं ताकि उनका वजन नियंत्रित रहे और वे स्वस्थ रहें।

#4 पालतू जानवरों को ट्रेनिंग न देना कई लोग अपने पालतू जानवरों को बिना किसी ट्रेनिंग के ही पाल लेते हैं, जो कि गलत है। बिना ट्रेनिंग के पालतू जानवरों को पालने से वे जंगली स्वभाव के हो सकते हैं या फिर असामाजिक हो सकते हैं। इसके अलावा, बिना ट्रेनिंग के पालतू जानवरों को पालने से वे आपके घर या परिवार के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए अपने पालतू जानवरों को हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति से ट्रेनिंग जरूर दिलवाएं।