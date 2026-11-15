सर्दियों के दौरान बाहर काम करने वाले लोग इन बातों का रखें ध्यान, नहीं लगेगी ठंड
क्या है खबर?
सर्दियों में बाहर काम करने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ठंड के मौसम में ठंड से बचाव करने के लिए सही कपड़े पहनना जरूरी है। इसके साथ ही त्वचा की देखभाल करना भी जरूरी है क्योंकि ठंड के कारण त्वचा सूख जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर बाहर काम करने वाले लोग सर्दियों में ठंड से सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
गर्म कपड़े पहनें
सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऊनी जैकेट, स्वेटर, मफलर और दस्ताने पहनें। ध्यान रखें कि आपके कपड़े ढीले और आरामदायक होने चाहिए ताकि उनमें हवा लगे।
इसके अलावा ऊनी मोजे और गर्म जूते भी पहनें ताकि पैर ठंड से सुरक्षित रहें।
अगर आप बाहर काम करने वाले लोग हैं तो इन चीजों को अपनी अलमारी का हिस्सा जरूर बनाएं ताकि आप ठंड से सुरक्षित रहें।
#2
त्वचा की करें देखभाल
ठंड के कारण त्वचा सूख जाती है, इसलिए रोजाना अपनी त्वचा की देखभाल करना जरूरी है।
इसके लिए नमी देने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा नमी से भरपूर रहेगी और सूखी नहीं होगी।
इसके अलावा अपने हाथों और पैरों पर भी नमी देने वाली क्रीम लगाएं क्योंकि ये हिस्से भी ठंड के कारण सूख सकते हैं।
अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा सूख जाती है तो पानी देने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।
#3
पानी पीते रहें
ठंड के मौसम में पानी पीना भूल जाते हैं। यह गलती न करें और रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं।
इसके अलावा नारियल पानी, ताजे फल का रस और हर्बल चाय जैसे तरल पदार्थों का भी सेवन करें। इससे आपका शरीर पानी से भरपूर रहेगा और आपको ठंड से लड़ने में मदद मिलेगी।
पानी पीने से आपका पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे। यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा।
#4
सही आहार लें
सर्दियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए विटामिन-C और विटामिन-D से भरपूर फल और सब्जियां खाएं।
संतरा, कीवी, पपीता और गाजर आदि विटामिन-C के अच्छे स्रोत हैं, जबकि पालक, ब्रोकोली और मशरूम विटामिन-D से भरपूर होते हैं।
इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और किशमिश का सेवन भी फायदेमंद है क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। इन चीजों के सेवन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी।
#5
एक्सरसाइज करें
एक्सरसाइज करना किसी भी मौसम में जरूरी होता है, लेकिन सर्दियों में अधिक जरूरी हो जाता है क्योंकि ठंड के कारण हृदय से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें।
इसके लिए आप योग, स्ट्रेचिंग या फिर दौड़-भाग जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका शरीर गर्म रहेगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। इसके अलावा ठंडी हवा से भी बचाव होगा।