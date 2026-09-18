संवेदनशील त्वचा वाले न करें ये गलतियां

संवेदनशील त्वचा वालों को कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं

लेखन अंजली 05:31 pm Sep 18, 202605:31 pm

क्या है खबर?

अगर आपकी त्वचा जल्दी जल जाती है या लाल हो जाती है तो यकीनन आपको इस कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। इस तरह की त्वचा को संवेदनशील कहा जाता है और यह बाहरी चीजों के प्रति अधिक प्रतिक्रिया करती है। हालांकि, कई लोग इस बात से अनजान हैं कि त्वचा की देखभाल करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए जानते हैं कि संवेदनशील त्वचा वालों को क्या-क्या नहीं करना चाहिए।