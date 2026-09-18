संवेदनशील त्वचा वालों को कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं
क्या है खबर?
अगर आपकी त्वचा जल्दी जल जाती है या लाल हो जाती है तो यकीनन आपको इस कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। इस तरह की त्वचा को संवेदनशील कहा जाता है और यह बाहरी चीजों के प्रति अधिक प्रतिक्रिया करती है। हालांकि, कई लोग इस बात से अनजान हैं कि त्वचा की देखभाल करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए जानते हैं कि संवेदनशील त्वचा वालों को क्या-क्या नहीं करना चाहिए।
#1
त्वचा को अधिक रगड़ना
त्वचा को रगड़ने से मृत त्वचा से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो इसे अधिक रगड़ने से बचें।
दरअसल, अधिक रगड़ने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और जलन समेत अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ही त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ें। इससे मृत त्वचा हटेगी और त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं होगा।
#2
गर्म पानी से नहाना
गर्म पानी से नहाने से त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है, खासकर संवेदनशील त्वचा वालों के लिए। गर्म पानी से नहाने पर त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, जिससे खुजली और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
बेहतर होगा कि आप नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और साबुन की जगह हाइड्रेटिंग बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा नहाने के बाद अपनी त्वचा को मुलायम तौलिये से पोंछें और मॉइस्चराइजर लगाएं।
#3
धूप में बिना सुरक्षा के रहना
सनस्क्रीन का इस्तेमाल त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो सनस्क्रीन लगाने का मतलब यह कतई नहीं कि आप धूप में निकलने से पहले इसे लगाएं।
सनस्क्रीन लगाने के बाद भी सूरज की रोशनी त्वचा पर पड़ सकती है और इससे जलन हो सकती है। इसलिए धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ-साथ कोई अन्य सुरक्षा उपाय भी अपनाएं।
#4
रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करना
रासायनिक चीजें संवेदनशील त्वचा वालों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती हैं।
इनमें मौजूद कठोर रसायन त्वचा को और भी अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे उत्पादों का चयन करें, जिनमें प्राकृतिक तत्व हों और जो आपकी त्वचा को पोषण दें।
इसके अलावा रसायनों से युक्त क्रीमों का इस्तेमाल करने से भी बचें क्योंकि ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राकृतिक क्रीमों का इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा को नमी दें और उसे स्वस्थ रखें।
#5
बार-बार चेहरे पर हाथ लगाना
बार-बार चेहरे पर हाथ लगाने से बैक्टीरिया फैल सकते हैं, जो मुंहासों का कारण बनते हैं।
इसके अलावा इससे त्वचा में जलन भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप बार-बार अपने चेहरे को छूएं नहीं।
अगर खुजली की समस्या हो रही है तो पहले यह पता करें कि आखिर इसकी वजह क्या है। अगर आपको लगता है कि किसी खास चीज से यह समस्या हो रही है तो उससे दूरी बना लें।