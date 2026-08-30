डेस्क की नौकरी पर एक्सरसाइज करना

डेस्क पर बैठकर काम करने वाले लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं ये मूवमेंट

लेखन सयाली 06:15 pm Aug 30, 202606:15 pm

क्या है खबर?

ज्यादातर लोग दिन के 8-10 घंटे एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं। इससे पीठ, गर्दन और कंधे में दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, जरूरी है कि आप अपने शरीर को थोड़ी-थोड़ी देर में हिलाते-डुलाते रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने डेस्क पर बैठकर काम करने के दौरान भी थोड़ा चल-फिर सकते हैं और इससे आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।