डेस्क पर बैठकर काम करने वाले लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं ये मूवमेंट
क्या है खबर?
ज्यादातर लोग दिन के 8-10 घंटे एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं। इससे पीठ, गर्दन और कंधे में दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, जरूरी है कि आप अपने शरीर को थोड़ी-थोड़ी देर में हिलाते-डुलाते रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने डेस्क पर बैठकर काम करने के दौरान भी थोड़ा चल-फिर सकते हैं और इससे आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
#1
पानी पीने के लिए उठें
अगर आप पानी पीने के लिए भी डेस्क पर ही बैठकर पीते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। इसके लिए आपको हर बार पानी पीने के लिए उठना पड़ेगा और यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
हालांकि, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह से आप अपने शरीर को थोड़ा हिला-डुला सकते हैं।
साथ ही इससे आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी।
#2
डेस्क पर खड़े होकर काम करें
अगर आप चाहें तो डेस्क पर खड़े होकर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आप खड़े होकर काम करने वाली मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये मेज आपको बैठने और खड़े होने, दोनों ही विकल्प देते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपने बैठने और खड़े होने के समय को बदल सकते हैं।
इससे आपकी पीठ और गर्दन पर दबाव कम पड़ेगा और आपको दर्द और अकड़न जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
#3
छोटे-छोटे आराम के पल लें
काम करते समय थोड़े-थोड़े अंतराल पर आराम करना भी जरूरी है। इससे न केवल आपका दिमाग ताजगी महसूस करेगा, बल्कि आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
आप 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का आराम ले सकते हैं और इस दौरान थोड़ा चल-फिर सकते हैं या कुछ हल्के व्यायाम कर सकते हैं।
इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह तरीका आपके काम के माहौल को भी बेहतर बनाएगा।
#4
लंच ब्रेक में टहलें
लंच ब्रेक में टहलना एक अच्छा तरीका है अपने शरीर को हिलाने-डुलाने का। आप अपने लंच ब्रेक में थोड़ी देर टहल सकते हैं या पार्क आदि में जाकर कुछ मिनट बिता सकते हैं।
इससे न केवल आपका पाचन सही रहेगा, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। इसके अलावा आप अपने सहकर्मियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपका तनाव भी कम होगा और आपका मनोबल बढ़ेगा।
यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
#5
ऑफिस में छोटे काम खुद करें
ऑफिस में छोटे काम खुद करने से भी आप थोड़ा चल-फिर सकते हैं। जैसे कि फाइलें खुद व्यवस्थित करना, प्रिंटर से पेपर लेने जाना और पानी की बोतल भरना आदि।
इन छोटे-छोटे कामों को खुद करके आप अपने शरीर को सक्रिय रख सकते हैं और अपने काम के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
इससे न केवल आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।