मानसून में यात्रा पर जाने वाले लोगों को इन खाद्य पदार्थों का करना चाहिए सेवन

मानसून के दौरान यात्रा पर जाने से पहले कई लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उन्हें यात्रा के दौरान क्या खाना चाहिए। दरअसल, मानसून में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिस कारण कई प्रकार के कीटाणु पनपने लगते हैं और ये कीटाणु किसी भी यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 4 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनका मानसून में सेवन करना बेहतर है।

#1 पके हुए चने पके हुए चने का सेवन मानसून में करना सुरक्षित है। ये कीटाणुओं से सुरक्षित होते हैं और इनमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने, शरीर की सुरक्षा बढ़ाने और पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये दिमाग के स्वास्थ्य का भी समर्थन कर सकते हैं।

#2 पके हुए आलू पके हुए आलू में विटामिन-C के साथ-साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं, जो शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इनका सेवन शरीर को तरोताजा रखने में भी सहायक हो सकता है। इसलिए मानसून के दौरान यात्रा पर जाने वाले लोग पके आलू को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। लाभ के लिए पके आलू को नमक और नींबू के साथ खाएं।

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#3 पके हुए हरे चने पके हुए हरे चने में विटामिन-C होता है, जो शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ पाचन क्रिया को स्वस्थ रख सकता है। इसके अलावा ये दिल को स्वस्थ रखने, त्वचा को निखारने और बालों को झड़ने से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए हरे चनों को नमक और काली मिर्च के साथ खाएं। मानसून के दौरान हरी मटर का सेवन आपको ताजगी का अहसास दिला सकता है।

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