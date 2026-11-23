लहसुन में एक खास तत्व होता है, जो खून की धारा को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह तत्व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है।

आप लहसुन को कच्चा खा सकते हैं या फिर इसे सब्जियों में डालकर उपयोग कर सकते हैं।

नियमित रूप से 1-2 कच्चे लहसुन की कलियों का सेवन करने से आपके दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम कम होते हैं।