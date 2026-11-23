हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित लोग अपनी रसोई में जरूर रखें ये 5 चीजें
क्या है खबर?
हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इसके लिए खाने-पीने का खास ध्यान रखना जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थ हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो आपके रसोई घर में आसानी से मिल सकते हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
#1
लहसुन का करें सेवन
लहसुन में एक खास तत्व होता है, जो खून की धारा को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह तत्व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है।
आप लहसुन को कच्चा खा सकते हैं या फिर इसे सब्जियों में डालकर उपयोग कर सकते हैं।
नियमित रूप से 1-2 कच्चे लहसुन की कलियों का सेवन करने से आपके दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम कम होते हैं।
#2
ओट्स है बेहतरीन विकल्प
ओट्स में फाइबर होता है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर के खतरे भी कम होते हैं।
ओट्स में मौजूद पौष्टिक तत्व रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है।
आप सुबह के नाश्ते में ओट्स का दलिया बना सकते हैं या फिर इसे दूध और फलों के साथ खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और ऊर्जा भी मिलेगी।
#3
जैतून का तेल है स्वास्थ्यवर्धक
जैतून का तेल अच्छे तेलों से भरपूर होता है, जो दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो रक्तदाब को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
आप इसे सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सब्जियों को पकाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इसे रोटी या परांठे पर लगाकर भी खा सकते हैं।
#4
दालचीनी का करें उपयोग
दालचीनी में मौजूद तत्व आपके दिल को स्वस्थ रखते हैं। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद करती है। आप इसे चाय या कॉफी में मिला सकते हैं, जिससे इसका सेवन करना आसान हो जाएगा।
इसके अलावा आप इसे ओट्स या दलिया में भी डाल सकते हैं। दालचीनी का सेवन करने से आपके शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
#5
केला खाएं
केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है।
रोजाना एक केला खाने से आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है।
इन 5 खाद्य पदार्थों का नियमित रूप से सेवन करने से आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्या से सुरक्षित रह सकते हैं।