सुबह की एक्सरसाइज से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने से कई सेहत के फायदे हो सकते हैं। इसके बावजूद कई लोग सुबह की एक्सरसाइज से जुड़ी कई गलतफहमियों पर विश्वास करते हैं और इन्हें सच मान लेते हैं। इन भ्रमों के कारण कई लोग सुबह की एक्सरसाइज करने से हिचकिचाते हैं। आइए आज हम आपको सुबह की एक्सरसाइज से जुड़े कुछ भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं, जिससे आपको इनकी वास्तविकता का पता चल सके और आप सही निर्णय ले सकें।

#1 भ्रम- सुबह की एक्सरसाइज से भूख बढ़ती है यह सबसे आम भ्रम है कि सुबह की एक्सरसाइज से भूख बढ़ती है और इससे वजन बढ़ सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह सही नहीं है। सुबह की एक्सरसाइज से शरीर की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे शरीर अधिक ऊर्जा खर्च करता है और वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज से भूख में संतुलन बना रहता है और आप सेहतमंद डाइट का सेवन करते हैं, जो आपके वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है।

#2 भ्रम- सुबह की एक्सरसाइज से थकान होती है कई लोग मानते हैं कि सुबह की एक्सरसाइज से थकान हो जाती है और दिनभर की ऊर्जा कम हो जाती है। सच यह है कि सुबह की एक्सरसाइज से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं। सुबह की एक्सरसाइज करने से शरीर में अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आपको ऊर्जावान और खुश रखते हैं। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और थकान कम होती है।

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#3 भ्रम- सुबह की एक्सरसाइज से शरीर में दर्द होता है बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह की एक्सरसाइज करने से शरीर में दर्द होता है। हालांकि, यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करें तो इससे मांसपेशियों में मजबूती आती है और दर्द नहीं होता। इसके अलावा धीरे-धीरे एक्सरसाइज की तीव्रता बढ़ाने से शरीर को आराम मिलता है और दर्द की संभावना कम होती है। नियमित एक्सरसाइज से रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है।

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#4 भ्रम- सुबह की एक्सरसाइज से वजन घटाना आसान होता है यह भी एक सामान्य भ्रम है कि सुबह की एक्सरसाइज से वजन घटाना आसान होता है। हालांकि, यह सच नहीं है, क्योंकि वजन घटाने के लिए संतुलित डाइट और नियमित एक्सरसाइज, दोनों जरूरी होते हैं। सुबह की एक्सरसाइज करने से शरीर की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे शरीर अधिक ऊर्जा खर्च करता है और वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज से भूख में संतुलन बना रहता है और आप सेहतमंद डाइट का सेवन करते हैं।