कसरत करने से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई
क्या है खबर?
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कसरत करना जरूरी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना कसरत से जुड़े कई भ्रम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। हालांकि, इनकी सच्चाई कुछ और ही है। आइए आज हम आपको रोजाना कसरत करने से जुड़े 5 आम भ्रमों और उनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपनी फिटनेस दिनचर्या को अपनाएं।
#1
भ्रम- रोजाना कसरत करना जरूरी है
कई लोग मानते हैं कि रोजाना कसरत करना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन कसरत करने की जरूरत नहीं होती। शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। सप्ताह में 3 से 4 बार कसरत करना ही काफी होता है। इससे शरीर को आराम मिलता है और मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इसके अलावा रोजाना कसरत करने से शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता है।
#2
भ्रम- सिर्फ कार्डियो ही सही कसरत है
यह भी एक आम भ्रम है कि केवल कार्डियो एक्सरसाइज ही अच्छी होती है और इससे ही वजन कम होता है। सच तो यह है कि वजन घटाने के लिए अलग-अलग तरह की कसरत करनी चाहिए, जिसमें कार्डियो के साथ-साथ वजन उठाने वाली एक्सरसाइज भी शामिल हों। वजन उठाने वाली एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और पाचन क्रिया को तेज करती हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसलिए सिर्फ कार्डियो पर निर्भर रहना सही नहीं है।
#3
भ्रम- जिम जाना ही एकमात्र तरीका है
कई लोग मानते हैं कि कसरत करने के लिए सिर्फ जिम जाना ही एकमात्र तरीका होता है, लेकिन घर पर भी कई तरह की एक्सरसाइज की जा सकती हैं, जैसे पुश-अप्स, प्लैंक, स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज घर पर ही की जा सकती हैं। इसके अलावा योग और स्ट्रेचिंग भी घर पर की जा सकती है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के खास उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप बिना जिम के भी फिट रह सकते हैं।
#4
भ्रम- वजन उठाने से महिलाएं मोटी हो जाती हैं
यह भी एक भ्रम है कि वजन उठाने से महिलाएं मोटी हो जाती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करने से महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी मोटे नहीं होते बल्कि उनका पाचन क्रिया तेज होता है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। महिलाओं को वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर का आकार भी बेहतर होता है। इसलिए वजन उठाने वाली एक्सरसाइज महिलाओं के लिए फायदेमंद होती है।
#5
भ्रम- कसरत से पहले और बाद में प्रोटीन शेक पीना जरूरी है
कई लोगों का मानना है कि कसरत से पहले और बाद में प्रोटीन शेक पीना जरूरी होता है, जबकि इसकी सच्चाई अलग होती है। कसरत से पहले और बाद में प्रोटीन शेक पीने की जरूरत नहीं होती बल्कि संतुलित खाना लेना ही काफी होता है। प्रोटीन शेक का सेवन तभी करें जब आपके खाने में प्रोटीन की कमी हो। इसके अतिरिक्त कसरत से पहले और बाद में पानी पीना अधिक जरूरी है।