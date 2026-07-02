कसरत करने से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

#2

भ्रम- सिर्फ कार्डियो ही सही कसरत है

यह भी एक आम भ्रम है कि केवल कार्डियो एक्सरसाइज ही अच्छी होती है और इससे ही वजन कम होता है। सच तो यह है कि वजन घटाने के लिए अलग-अलग तरह की कसरत करनी चाहिए, जिसमें कार्डियो के साथ-साथ वजन उठाने वाली एक्सरसाइज भी शामिल हों। वजन उठाने वाली एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और पाचन क्रिया को तेज करती हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसलिए सिर्फ कार्डियो पर निर्भर रहना सही नहीं है।