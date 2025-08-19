LOADING...
दूर से एकदम पेंगुइन की तरह लगते हैं ये पक्षी, जानिए इनकी खासियत
Aug 19, 2025
क्या है खबर?

पेंगुइन की तरह दिखने वाले कई पक्षी होते हैं, जिनका आकार और रंग पेंगुइन जैसा होता है। हालांकि, ये पक्षी पेंगुइन की तरह नहीं होते हैं। इनके पंख छोटे होते हैं और ये उड़ नहीं सकते। इसके अलावा ये समुद्र में मछलियां खाने के लिए तैरते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पेंगुइन जैसे दिखने वाले पक्षियों के बारे में बताते हैं, जो अपने आकार और रंग के कारण पेंगुइन की तरह दिखाई देते हैं।

ग्रेट ऑक

ग्रेट ऑक एक समुद्री पक्षी है, जो उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे पानी के किनारों पर पाया जाता था। ये पक्षी उड़ान नहीं भरते थे, लेकिन तैराकी में माहिर हैं।ये पक्षी अब विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें देखकर कुछ लोग इसे पेंगुइन समझ लेते हैं, लेकिन यह पेंगुइन नहीं होता। आपको कई पक्षी संग्रहालय में इन पक्षियों के बारे में जानने को मिल सकता है।

केप गैनेट

केप गैनेट एक समुद्री पक्षी है, जिसे बोबी भी कहा जाता है। इस प्रजाति के गन्नेट्स उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे पानी के किनारों पर पाए जाते हैं। ये पक्षी भी उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन तैराकी में माहिर होते हैं। इनकी तस्वीरें देखकर लोग इसे भी पेंगुइन समझ लेते हैं। हालांकि, ये एक काले और सफेद रंग का पक्षी होता है।

कॉमन मुर्रे

कॉमन मुर्रे एक समुद्री पक्षी है, जो उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे पानी के किनारों पर पाया जाता है। इनका शरीर लंबा और पतला होता है, जिसकी वजह से ये पानी में आसानी से तैरते हैं। इनकी तस्वीरें देखकर लोग इसे भी पेंगुइन समझ लेते हैं। कॉमन मुर्रे पक्षी पानी में ज्यादा रहते हैं ताकि ये अपना भोजन यानी मछली को खा सकें।

रेजरबिल

रेजरबिल एक समुद्री पक्षी है, जिसे रेज़रबिल भी कहा जाता है। इस प्रजाति के रेजरबिल्स उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे पानी के किनारों पर पाए जाते हैं। ये पक्षी भी उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन तैराकी में माहिर होते हैं। रेजरबिल अपने अंडों के लिए भी जाना जाता है। इनकी तस्वीरें देखकर लोग इसे भी पेंगुइन समझ लेते हैं।

ब्राउन बूबी

ब्राउन बूबी एक समुद्री पक्षी है, जिसे ब्राउन बोबी भी कहा जाता है। इस प्रजाति के बोबिस उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे पानी के किनारों पर पाए जाते हैं। ये पक्षी भी उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन तैराकी में माहिर होते हैं। अगर आप इन पक्षी को करीब से देखना चाहते हैं तो अटलांटिक जैसी ठंडे पानी वाली जगहों का रुख करें।