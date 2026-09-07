मूंगफली बनाम पॉपकॉर्न

मूंगफली बनाम पॉपकॉर्न: ब्लड शुगर के लिए इनमें से कौन-सा स्नैक है बेहतर?

लेखन सयाली 10:14 am Sep 07, 202610:14 am

क्या है खबर?

मूंगफली और पॉपकॉर्न, दोनों ही स्नैक के रूप में काफी लोकप्रिय हैं। इनका सेवन लोग आमतौर पर शाम की चाय या फिर फिल्म देखते समय करते हैं। हालांकि, इनका पोषण मूल्य और सेहत पर प्रभाव अलग-अलग होता है। खासतौर से मधुमेह के मरीजों के लिए इनका चयन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको दोनों के पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिससे आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें।