मूंगफली के फायदे

पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं मूंगफली, जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 10:57 am Aug 27, 202610:57 am

क्या है खबर?

मूंगफली को आमतौर पर एक सस्ती और स्वादिष्ट नाश्ते के रूप में जाना जाता है। हालांकि, इसके पोषण गुणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि कई सेहत के फायदे भी देती है। मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे एक बेहतरीन नाश्ता बनाते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों मूंगफली को अपनी खाने की आदतों में शामिल करना चाहिए।