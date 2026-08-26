पीनट बटर बनाम मेपल सिरप: किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है अधिक फायदेमंद?

पीनट बटर में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका अधिक सेवन करने से वजन बढ़ने की संभावना रहती है।

इसके अलावा पीनट बटर में ऐसे फैटी एसिड होते हैं, जिनका अधिक सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

दूसरी ओर, मेपल सिरप में प्राकृतिक रूप से मीठा पदार्थ होता है और इसकी अधिक खपत से कई समस्याएं हो सकती हैं। मीठे पदार्थ की अधिक खपत से शरीर में इंसुलिन की समस्या हो सकती है।