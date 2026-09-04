पीनट बटर बनाम ताहिनी: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है बेहतर?
क्या है खबर?
पीनट बटर और ताहिनी, दोनों ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, जब इनके बीच चयन करने की बात आती है तो कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मेवों और बीज से बनते हैं। हालांकि, इनके पोषक तत्व और फायदे अलग-अलग होते हैं। आइए आज हम आपको इन दोनों के बीच अंतर बताकर यह बताते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन ज्यादा सेहतमंद है।
पहला
पीनट बटर क्या है?
पीनट बटर एक लोकप्रिय स्प्रेड है, जो मूंगफली से बनाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और अच्छे फैट्स होते हैं।
पीनट बटर का स्वाद मीठा और गाढ़ा होता है, इसलिए इसे ज्यादातर लोग ब्रेड पर लगाकर खाते हैं। इसके अलावा आप इसे स्मूदी, शेक या फिर आइसक्रीम में मिलाकर भी खा सकते हैं।
पीनट बटर का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।
दूसरा
ताहिनी क्या है?
ताहिनी एक प्रकार का पेस्ट है, जो सफेद तिल से बनाया जाता है। यह मध्य पूर्वी खाने में बहुत आम है और इसमें कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे खनिज होते हैं।
ताहिनी का स्वाद थोड़ा कड़वा और पतला होता है, इसलिए इसे सलाद ड्रेसिंग, हमस और अन्य खाने में मिलाया जाता है। ताहिनी में मौजूद आयरन हड्डियों की कमजोरी के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है।
अंतर
पीनट बटर और ताहिनी के पोषक तत्व क्या हैं?
पीनट बटर में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-E, मैग्नीशियम और पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है। दूसरी ओर, ताहिनी में कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज और कॉपर की भरपूर मात्रा होती है।
इसके अलावा ताहिनी में पीनट बटर की तुलना में अधिक कैलोरी होती हैं। साथ ही पीनट बटर में कुछ हानिकारक धातु की भी थोड़ी मात्रा होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
पीनट बटर प्रोटीन का बढ़िया स्त्रोत माना जाता है।
चयन
सेहत के लिए पीनट बटर बेहतर है या ताहिनी?
दोनों ही विकल्प पौष्टिक हैं, लेकिन अगर आपको अधिक प्रोटीन और फाइबर युक्त फैलाव चाहिए तो पीनट बटर आपके लिए बेहतर है। वहीं, अगर आपको कम कैलोरी वाली फैलाव चाहिए तो ताहिनी का चयन करें।
हालांकि, अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है तो इन दोनों में से किसी भी विकल्प को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि पीनट बटर के सेवन से सेहत को क्या लाभ मिल सकते हैं।