पीनट बटर बनाम ताहिनी

पीनट बटर बनाम ताहिनी: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है बेहतर?

लेखन सयाली 05:25 pm Sep 04, 202605:25 pm

क्या है खबर?

पीनट बटर और ताहिनी, दोनों ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, जब इनके बीच चयन करने की बात आती है तो कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मेवों और बीज से बनते हैं। हालांकि, इनके पोषक तत्व और फायदे अलग-अलग होते हैं। आइए आज हम आपको इन दोनों के बीच अंतर बताकर यह बताते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन ज्यादा सेहतमंद है।