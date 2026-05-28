सिक्किम की ये 5 जगहें हैं शांतिपूर्ण, छुट्टियों में घूमने का बना सकते हैं प्लान

सिक्किम भारत का एक छोटा-सा राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह राज्य हिमालय की गोद में बसा है और यहां की वादियां, पहाड़ और नदियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। सिक्किम की शांतिपूर्ण जगहें आपको मानसिक शांति प्रदान करती हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो सिक्किम की ये जगहें आपके लिए आदर्श हैं।

#1 गंगटोक गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और इसे 'सिक्किम का दिल' भी कहा जाता है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। गंगटोक में त्सोमगो झील, रुमटेक मठ और एनिमेशन पार्क जैसी कई आकर्षक जगहें हैं। यहां की हवा में एक अलग ही सुकून भरा माहौल है, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेना चाहते हैं तो गंगटोक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

#2 पेलिंग पेलिंग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का नजारा बहुत ही मनमोहक लगता है। यहां की ठंडी हवा और साफ वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराता है। पेलिंग में कंचनजंगा फॉल्स, पेलिंग रोपवे और केंचुलेन रुमटेक मठ जैसी कई जगहें हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहता है।

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#3 युकसोम युकसोम सिक्किम का पहला राजधानी शहर रहा है, जो अब एक छोटे-से गांव में बदल चुका है। यह जगह ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यहां कई रोमांचक ट्रेकिंग रास्ते मौजूद हैं। युकसोम से कंचनजंगा बेस कैंप तक का ट्रेक बहुत ही लोकप्रिय है। यहां की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देता है, जिससे आप प्रकृति के करीब पहुंच जाते हैं।

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#4 रवांगला रवांगला एक छोटे-से कस्बे के रूप में विकसित हुआ है, जो अपने बुद्ध पार्क के लिए मशहूर है। यह पार्क भगवान बुद्ध को समर्पित किया गया है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। रवांगला से आपको सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही समय बेहद सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, जो आपकी आत्मा को सुकून पहुंचाते हैं। यहां का शांतिपूर्ण माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं।