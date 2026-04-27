सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, नहीं लगेगी गर्मी

गर्मियों में सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। भीड़, उमस और असुविधाजनक तापमान के कारण यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, अगर आप कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाते हैं तो इनका सफर आरामदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय गर्मी से सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 हल्के कपड़े पहनें सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय हल्के कपड़े पहनना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। सूती या लिनन के कपड़े पहनें क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोखते हैं। हल्के रंग के कपड़े भी चुनें क्योंकि ये सूरज की किरणों को कम अवशोषित करते हैं और आपको ठंडक का एहसास दिलाते हैं। ढीले-ढाले कपड़े पहनने से भी आरामदायक महसूस होता है और भीड़-भाड़ में आसानी से घूम सकते हैं।

#2 पानी का सेवन करें यात्रा के दौरान नियमित रूप से पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर को तरोताजा रखता है और गर्मी के प्रभाव से बचाता है। साथ ही यह पसीने के कारण होने वाली जल की कमी की समस्या से भी बचाता है। अपने साथ एक पानी की बोतल रखें और जब भी आपको प्यास लगे, तुरंत पानी पिएं। इस तरह आप गर्मी के कारण होने वाली समस्याओं से सुरक्षित रह सकते हैं।

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#3 धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाएं अगर आपको लंबे समय तक सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करनी पड़ती है तो अपने चेहरे और हाथों पर धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाना न भूलें। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और जलन या जलने से रोकता है। 30 या उससे अधिक वाले SPF सनस्क्रीन क्रीम का उपयोग करें और इसे हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाएं। इससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी और आप आरामदायक महसूस करेंगे।

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#4 मोजे और जूते चुनें सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय आरामदायक जूते और मोजे पहनना बहुत जरूरी है। खुले जूते जैसे चप्पल या सैंडल पहनें ताकि आपके पैर हवा लग सकें और पसीना सूख सके। अगर आपको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है तो गद्दीदार तले वाले जूतों का चयन करें ताकि पैरों में दर्द न हो। साथ ही मोजे सूती होने चाहिए ताकि वे पसीना सोख सकें और आपके पैरों को ठंडक मिले।