तैराकी के दौरान इन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान, होगा फायदा

अगर आप पहली बार किसी गहरे पानी में तैरने जा रहे हैं तो सुरक्षा जैकेट पहनना न भूलें। यह आपको सुरक्षा प्रदान करती है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद करती है।

सुरक्षा जैकेट पहनने से आप बिना किसी डर के गहरे पानी में तैर सकते हैं और इसका पूरा आनंद ले सकते हैं।

इसके अलावा यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है और आपको सुरक्षित महसूस कराती है। इसलिए हमेशा सुरक्षा जैकेट पहनकर ही गहरे पानी में तैरें।